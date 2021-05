Lewis Hamilton llegó a la clasificación de Portimao con el objetivo de convertirse en el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 en lograr 100 poles.

Pero después de marcar la vuelta rápida en Q2, el inglés fue incapaz de repetir su marca anterior al final de la clasificación, acabando segundo, 0,007 por detrás de su compañero, Valtteri Bottas, que se anotó su 17ª pole position en F1 e igualó a Jackie Stewart.

Hamilton explicó tras la sesión que le resultó muy complicado rodar con las condiciones de fuerte viento y la falta de adherencia del circuito. Esto dificultó el poder marcar de manera constante vueltas rápidas.

“Fue una sesión difícil”, declaró Hamilton, “Creo que para todo el mundo no ha sido muy fácil rodar así, sobre todo por el viento y por lo deslizante que estaba el trazado”.

“Creo que ha sido un reto para todos, y una sesión algo desafortunada para mí. La Q1 no fue bien, en Q2 solo tuve una única vuelta buena, y diría que, en toda la sesión, solo tuve esa vuelta buena”.

“La Q3 fue bastante mala. Valtteri ha hecho un trabajo increíble, viendo las condiciones en las que hemos tenido que compertir”.

El tiempo de Hamilton en Q2, 1:17.968, con el compuesto medio, fue casi cuatro décimas más rápido que la pole de Bottas, lograda con los blandos.

Mercedes sacó a Hamilton y Bottas de vuelta a la pista con los neumáticos medios en los últimos minutos de la Q3, pero ninguno de los dos pudo mejorar su tiempo.

“No creo que fuese la mejor decisión al fin y al cabo”, afirmó Hamilton. “Estaba todo muy complicado, nos habéis visto a todos dando varias vueltas de calentamiento".

"Los neumáticos son demasiado duros aquí, así que no trabajan del todo bien con el asfalto. Por eso, hemos tenido que dar vueltas extras para meterlos en temperatura. Al final, no he tenido nada de agarre, por lo que no he podido hacer el mejor trabajo”.

Hamilton anticipó que los neumáticos serían un problema tras los entrenamientos libres del viernes, después de que se le preguntase por qué Pirelli había llevado una selección tan dura a Portimao viendo el poco agarre de la pista.

“Sinceramente, no creo que los neumáticos de este año sean mucho más difíciles que los del año pasado. Creo que el año pasado aquí, tuvimos que enfrentarnos al mismo problema con el poco agarre y una mínima de ventana de funcionamiento", añadió.

"Creo que ocurrió lo mismo hoy, en los libres 3 parecía que iba todo mejor. Como dije sobre la vuelta en Q2, fue bastante buena, y creo que conseguimos tener los neumáticos en la ventana correcta”.

“Entre las temperaturas y las ráfagas de viento, puedes tener mala suerte y sufrir viento de cola que probablemente no tendrías en otras curvas. Es una mezcla de cosas, y en general, no tuve ninguna buena vuelta, ni una sin errores por mi parte. Solo tuve la de la Q2”.

Las fotos de Lewis Hamilton en el GP de Portugal de F1 2021

