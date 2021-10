Hamilton justifica en Turquía sus llamativas vestimentas

El campeón del mundo se ha acostumbrado a llevar algunas vestimentas únicas en los grandes premios cuando no lleva la ropa habitual del equipo.

Precisamente, este jueves, en Turquía, lució una escandalosa falda escocesa y pantalones azules y negros, con una chaqueta Burberry a juego.

Y aunque sus atuendos a veces dividen la opinión de los aficionados, Lewis Hamilton dijo en el circuito de Istanbul Park que esperaba que se obtuviera un bien mayor al mostrar que se sentía tan cómodo vistiendo cosas que le gustaban.

"Es bastante atrevido", dijo sobre su falda escocesa. "Me gusta mucho lo que hace Burberry y me encanta el conjunto".

"Repaso todo tipo de imágenes diferentes en Internet y encuentro cosas que me gustan. Hace un par de años hice una sesión de fotos para GQ con una falda escocesa, una que hicimos especialmente con Tommy Hilfiger, que también era de género neutro".

"Cualquiera puede llevar lo que quiera. Habrá gente que no lo entienda, pero no pasa nada. Esperemos que con el tiempo pasen por la fase de abrir su mente y dejen que la gente sea quien quiera ser".

Hamilton, que recientemente asistió a la Met Gala en Nueva York y estuvo en París en la Semana de la Moda, dijo que su interés por estos eventos estaba a un mundo de distancia de lo que la gente esperaba en la F1.

"Es un mundo muy diferente, naturalmente, al de la F1", dijo. "La F1 obviamente no se centra en eso y es obviamente muy corporativa. No hay moda, en realidad, en la F1".

"Siempre sentí que era un lugar en el que no era fácil ser uno mismo. Y cuando voy a un desfile de moda, cuando estás en una semana de la moda, por ejemplo, estás rodeado de gente de todos los ámbitos de la vida, expresándose de diferentes maneras".

"Me encanta ese entorno en el que puedo expresarme. Ahora lo hago en el circuito. Y me siento libre de poder hacerlo".

Hamilton dijo que también era valioso para él poder desconectarse de la F1 y perderse en el mundo de la moda por un tiempo.

"Me encanta poder separarme del deporte, y la intensidad de toda esta temporada, que es difícil para todos los que están en la pista", dijo. "Así que poder tener otra cosa, otra salida, en la que centrarse ayuda a quitarle peso".

"Así que cuando vuelvo, siempre me siento fresco cuando vengo a un gran premio, porque no es algo en lo que he estado pensando todos los días"