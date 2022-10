Cargar el reproductor de audio

El siete veces campeón del mundo atraviesa un 2022 complicado, con un Mercedes W13 que no ha estado a la altura y que ha sufrido más porpoising del esperado.

Hamilton describió, en una entrevista con varios medios de comunicación -entre los que se encontraba Motorsport.com- a su monoplaza actual como el coche más "impredecible" de su carrera, y calificó de "reto" sus intentos por domarlo.

Echando la vista atrás, Hamilton explicó el trabajo de evolución del coche plateado. "Se lo describí a mis ingenieros: imagina que tratas de acercarte sigilosamente a un caballo, ¿dónde está la línea que, si la atraviesas, te dará una coz? Y sabes que cuando te dé en la cara te va a doler".

"Esa es una de las mejores formas de describir cómo es [pilotar el W13], cuando estás tratando de apoyarte en el coche y se te va y es irrecuperable. El comportamiento de este coche es aleatorio".

Hamilton dijo saber desde el primer test, antes del arranque de la temporada, que no iba a ser un año fácil, y reveló que no esperaba que Mercedes tardase tanto en ponerse al día.

"Tuve un presentimiento cuando conduje el coche por primera vez", dijo. "Quizá lo hubiéramos arreglado para la primera carrera. ¿Quién sabe?".

"A veces es difícil saber cuánto tiempo va a llevar arreglar un problema de este tipo. Además, nunca había tenido un porpoising así".

"No esperaba que los chicos tardaran tanto [en solucionarlo]. No esperaban que tardaran lo que han tardado en entender la causa del rebote. Han tenido que crear nuevas herramientas y todas esas cosas que no teníamos antes".

"Te aferras a la esperanza. Pero llega la siguiente evolución y no funciona, y llega la siguiente y no funciona. Imagina a la gente que construye esas cosas y están viendo su rendimiento en el túnel de viento, pero no lo están viendo en la pista. Ah, Jesús, son malas noticias constantes".

"Pero lo que no te mata te hace más fuerte, y seguimos en pie. No va a ser fácil cambiar el coche para convertirlo en uno de los mejores para el año que viene, pero creo que entendemos mucho mejor por qué es como es", pronosticó.

Pero el porposing extremo no es la causa de todos los males de Mercedes, y Hamilton apuntó a otros factores que explican la falta de rendimiento del W13, en comparación con Ferrari y Red Bull.

"Han sido muchas cosas diferentes", dijo, y apuntó a que el rebote fue el "más visible". Lewis señaló la "rigidez general del coche" como una de las más importantes, "hasta el punto de que la suspensión termina por ser inútil". "Los neumáticos terminan aplastándose, así que acabamos rebotando sobre ellos".

"Y luego las características aerodinámicas. La resistencia aerodinámica es un gran problema para nosotros. Cuando pasamos de cierta velocidad es cuando perdemos terreno con el resto".

"Sucede cuando frenas, y la parte delantera se hunde y la trasera sube, que es cuando la aerodinámica se transfiere durante ese periodo, y también cuando abres gas. No funciona igual a baja que a alta velocidad, y nos da muchos problemas".

"Por eso lo he probado todo, literalmente. He probado todos los ajustes que se pueden hacer. Eso es lo que estuve haciendo a principios de año".

"Por supuesto que seguía con la idea de rendir al máximo y conseguir el mejor resultado posible cada fin de semana, pero la realidad es que estaba centrado en resolver problemas. Me decía 'sacrificaré esta sesión, o todas las sesiones, para poder dar más datos e información y que cuando volvamos a la fábrica puedan entender mejor qué es lo que está pasando'. Pero al final eso nos ha complicado unos cuantos fines de semana".

