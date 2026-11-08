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Hamilton explica por qué desobedeció de nuevo a Ferrari: "No tenía esa información"

Lewis Hamilton ignoró una orden de Ferrari para entrar en boxes durante el GP de Brasil y acabó haciendo un trompo bajo la lluvia. El británico explicó su decisión, pidió disculpas y lamentó la falta de ritmo.

Franco Nugnes

Editado: 8 nov 2026, 21:07

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Lewis Hamilton parece haberse convertido en un elemento ajeno a Ferrari. Cuando recibe una orden por radio, se toma la libertad de ignorarla y prefiere hacer las cosas a su manera. Ya había sucedido en Singapur y, como era de esperar, volvió a repetirse en Interlagos.

El resultado fue que Lewis hizo un trompo y golpeó ligeramente las barreras en la vuelta en la que debía entrar a boxes, después de que el muro de Ferrari detectara que la lluvia estaba cayendo con mucha intensidad. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo decidió desobedecer la orden, empeorando un resultado que ya era decepcionante...

"Sí, fue realmente frustrante. Porque, sinceramente, en aquellas condiciones de asfalto resbaladizo era más rápido que Lawson; le estaba recortando aproximadamente un segundo por vuelta. Precisamente en la vuelta anterior me habían dicho que las condiciones se mantendrían estables. Así que pensé: 'Vale, puedo continuar'. Pero justo antes de la entrada a boxes, me dieron la orden de entrar. Estaba justo detrás de Lawson y acababa de activar el modo adelantamiento. Como pensaba que las condiciones seguirían siendo las mismas, me dije: 'No, no voy a parar en esta vuelta'. Estaba convencido de que podía seguir".

"Entonces, cuando llegué a la curva 1, me encontré la pista completamente inundada. No había recibido esa información. Fue mala suerte. Después, simplemente intenté llevar el coche de vuelta a boxes. Por suerte, no acabé dejando el coche contra el muro. Lo siento por el equipo. Dicho esto, creo que el equipo ha hecho un trabajo excelente durante todo el fin de semana, aunque no teníamos el ritmo que nos habría gustado".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

En cualquier caso, la sensación es que Hamilton no reconoce la autoridad del jefe de equipo, lo que también resta autoridad al muro de Ferrari. Y eso que la carrera había comenzado con una salida fantástica: arrancó desde la 20ª posición de la parrilla y ya era noveno al finalizar la primera vuelta...

"Sí, hice una gran salida, realmente excelente. Por desgracia, después tuvimos problemas con los neumáticos. Hoy nos costó mantenerlos en la ventana adecuada de temperatura. Tras las primeras vueltas, los neumáticos traseros empezaron a venirse abajo y el coche comenzó a sufrir un sobreviraje realmente acusado. Como consecuencia, no pudimos seguir progresando".

¿Por qué Ferrari perdió competitividad tan rápidamente? ¿Fue una cuestión de temperatura?

"Creo que sí, fue un problema relacionado con las temperaturas. Cuando suben o aumenta la presión... bueno, pasa esto. Hemos sufrido durante todo el fin de semana en términos de ritmo de carrera. Es una verdadera lástima. Solo cuando montamos los neumáticos de seco la situación mejoró ligeramente".

Mientras la pista se iba secando, insististe en adelantar la parada en boxes para montar los neumáticos de seco...

"Estaba teniendo dificultades con los neumáticos y parecía que la pista estaba justo en esa fase de transición. Pensé: si conseguimos montarlos antes y hacer que alcancen la temperatura adecuada, podemos recuperar terreno. Al final los montamos, quizá una vuelta más tarde de lo que me habría gustado, pero en general fue bien. Sin embargo, después se volvió dificilísimo adelantar...".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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