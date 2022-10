Hamilton: "Sigo aquí y llevaré a Mercedes a lo más alto en 2023"

Cargar el reproductor de audio

Tras las sanciones a Sergio Pérez y Charles Leclerc por cambio de motor, Hamilton y Russell salían tercero y cuarto este domingo, buscando sorprender a los dos pilotos que partían al frente. El accidente de Sainz en la salida, precisamente con Russell, permitió al heptacampeón ponerse segundo, posición en la que estuvo gran parte de la carrera.

Dos Safety Car y sobre todo un error de Red Bull en el segundo pitstop de Verstappen permitió a Hamilton liderar el GP de Estados Unidos, pero finalmente nada pudo hacer para detener al campeón, que le adelantó para sumar su decimotercera victoria del año.

Nada más bajarse del coche, Hamilton quiso dar las gracias a los fans que llenaron el Circuito de las Américas y luego, a su escudería: "En primer lugar quiero dar las gracias al público, hemos tenido un público increíble. Es el mayor número de espectadores que hemos tenido desde que venimos aquí, así que muchas gracias a todos".

"En segundo lugar, quiero dar un gran aplauso a mi equipo. Vinimos aquí con mejoras, redujimos la diferencia un poco. Estuvo muy, muy cerca. Hice todo lo que pude para intentar mantenerme por delante, pero hoy eran demasiado rápidos. Pero gran estrategia, gran carrera también Red Bull, y de nuevo, mis condolencias al equipo [por la muerte del dueño Dietrich Mateschitz]".

Luego, en Sky Sports, le preguntaron por la batalla con su gran rival de 2021, Max Verstappen, y tras nuevamente elogiar a Mercedes, dijo que no tenía opciones para frenar al neerlandés: "Todo el mundo en la fábrica está trabajando muy duro y ha sido un año muy difícil para todo el equipo. Vinimos aquí con mejoras, trabajaron muy duro para traer esas mejoras a la pista y tuvieron un efecto, así que hoy estuvimos más cerca. Estoy muy orgulloso de todos".

"Siento no haber podido conseguir la victoria, lo he dado todo. Obviamente estábamos en cabeza y veía que se acercaba un segundo por vuelta y yo no podía responder. Se tiró desde muy atrás en la recta, creo que son mucho más rápidos, como 10 km/h más rápidos que nosotros en las rectas, y al final de la recta nuestros espejos vibran tanto que no podía ver dónde estaba, así que era difícil defenderse".

Pese a que no pudo sumar su sexto triunfo en Austin, y el que sería el primero de 2022, Hamilton celebró haber estado tan cerca de ganar: "Estoy destrozado. El coche ha sido una pasada hoy. En primer lugar, ha sido increíble estar en cabeza, es algo en lo que hemos trabajado mucho como equipo durante todo el año, y nos da grandes esperanzas".

"Pero está bien, nos aferraremos a eso, seguiremos apretando, intentaremos todo lo que podamos en estos tres próximos grandes premios. En algún momento nos llegará".

Mercedes sigue lejos de Ferrari (a 53 puntos) en el mundial de constructores, pero Hamilton aún no descarta el sorpasso. Ante la pregunta qué significaría lograrlo para su equipo, declaró: "No lo sé, no puedo expresar con palabras lo mucho que significaría para el equipo, especialmente con todo lo que está pasando y todo lo que pasó en la última carrera del año pasado y lo que ha pasado este año en términos de rendimiento de nuestro coche y lo que ha pasado con todas las noticias y demás".

"Así que conseguir una victoria sería un gran triunfo para todos nosotros y enormemente gratificante".

Por último, Hamilton dejó un mensaje positivo y muy optimista, recordando a todos que no ha perdido nivel y prometiendo demostrarlo el año que viene: "Lo que me llevo de hoy es que hemos tenido un buen ritmo. Yo sigo aquí, y sé que cuando fabriquen el coche del próximo año, lo llevaré a lo más alto. Sólo tenemos que seguir trabajando".