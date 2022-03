Hamilton, desolado: "Hoy no podía seguir el ritmo de los Haas"

Cargar el reproductor de audio

Sorprendentemente, Lewis Hamilton cayó eliminado en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí por primera vez desde 2017, sin embargo, se benefició de la no participación de Mick Schumacher para ganar una posición y salir desde la 16ª plaza.

El de Mercedes apostó por una estrategia diferente a la del resto de la parrilla y salió a pista con los neumáticos duros, rodeado de muchos compuestos medios. Tras un comienzo complicado, poco a poco fue mejorando su ritmo y ganando posiciones, llegando a colocarse en la sexta posición después de la salida del coche de seguridad.

Cuando le llegó le momento de parar en boxes, Hamilton volvió a perder posiciones y ya no pudo encontrar el ritmo de su primera tanda con duros, teniendo que conformarse con una décima posición, sumando un punto que le dejó un sabor de boca bastante amargo.

Tras la carrera, el de Mercedes mostró decepcionado: "Tendremos que hablar con el equipo. Es desolador, pero al menos he sumado un punto y los dos coches conseguimos puntos para el equipo".

"No siento que tuviésemos muchos cambios desde la última carrera (Bahrein), solo han pasado unos días. Lo que sé es que hoy no podía seguir el ritmo de los Haas, sea cual sea su rendimiento, me pasaron por delante cuando adelanté a Kevin Magnussen al principio de la carrera".

"Así que tenemos mucho trabajo por hacer, pero sé que tengo un gran equipo y simplemente mantendremos la cabeza baja y trataremos de mejorar", añadió el británico.

Hamilton confirmó que pese a sus diferencias de rendimiento, sus sensaciones fueron mucho mejores con el neumático duro que con el medio en la parte final de la carrera.

"Al principio de la carrera luché con la temperatura de los neumáticos y luego comenzó a mejorar un poco y empecé a ir más rápido que los chicos de delante".

"Estaba empujando, creo que estaba haciendo más o menos los mismos tiempos que George, que tenía duros completamente nuevos (Hamilton de más de 30 vueltas), así que me sentía realmente bien en ese momento, pero luego todo se torció de nuevo al final", concluyó.

Tras esta carrera, Hamilton sale de Yeda con 16 puntos en la quinta posición del campeonato de constructores, seis menos que su compañero de equipo, un George Russell que mostró un ritmo mucho más competitivo durante todo el fin de semana en Arabia Saudí.