Hamilton "No sé por qué no nos dejaron correr, somos pilotos de F1"

Cargar el reproductor de audio

Los fantasmas del pasado volvieron a aparecer en el Gran Premio de Mónaco, que vio cómo su inicio se retrasaba con mensajes poco claros de la FIA debido a la intensa lluvia presente en el Principado. Cuando los pilotos estaban listos para ver cómo se apagaban los semáforos, la federación internacional anunció que esperarían unos minutos hasta que salieran detrás del coche de seguridad, recordando a lo que sucedió en la esperpéntica 'no carrera' de Bélgica.

No fue hasta una hora y cinco minutos después del horario programado cuando los monoplazas pudieron estar sobre el asfalto a velocidad de competición, aunque sin una salida normal, ya que Dirección de Carrera relanzó la prueba detrás del Safety Car para evitar accidentes en Santa Devota.

Con el paso de las vueltas quedó demostrado que los coches podían circular por las calles del Principado sin problemas aparentes, y aunque la FIA achaca el retraso a un contratiempo con el sistema electrónico de paneles de la parrilla, la realidad es que fue otro momento cercano al ridículo de la categoría.

Cuando se le preguntó a uno de los pesos pesados de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, sobre la situación que se vivió en Mónaco y su opinión sobre los nuevos directores de carrera que ahora dirigen los grandes premios, el británico dijo: "No sé realmente la razón por la que no nos dejaron correr desde el principio. No tengo toda la información".

"Somos pilotos de Fórmula 1", aseguró el siete veces campeón del mundo. "No es una buena razón, eso es lo que estaba diciendo, era como 'vamos', solo estaba chispeando un poco al principio, así que, de nuevo, estoy seguro de que cuando hablemos en el briefing de los pilotos lo discutiremos, pero deberíamos haber empezado la carrera".

Después de las repetidas críticas hacia Michael Masi por sus polémicos episodios en la pasada temporada, la FIA decidió prescindir del australiano y poner en su cargo a Niels Wittich y Eduardo Freitas, quienes combinan su trabajo con un equipo reforzado este año.

Sin embargo, Hamilton, cuando se le insistió sobre si estos nuevos directores de carrera eran más cautelosos que Masi, el piloto de Mercedes no quiso opinar en exceso: "De nuevo, no lo sé, es una suposición, realmente no lo sé".

"No he prestado demasiada atención a todo esto, así que ellos están haciendo lo suyo", indicó el inglés. "Me he centrado tanto en tratar de hacer que este coche salga de la mierda por la que estamos pasando".

"Creo que al final podríamos haber hecho, al menos, una salida en parado, o quizá hasta dos, pero cuando el spray es una locura, pienso que era lo mejor que podíamos hacer", sentenció Lewis Hamilton, que acabó en la octava plaza en un complicado Gran Premio de Mónaco.