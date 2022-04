Hamilton critica a la FIA por hacer reuniones de temas sin importancia

Cargar el reproductor de audio

La polémica gestión de la reanudación del coche de seguridad en el Gran Premio de Abu Dhabi de la temporada pasada en las últimas vueltas provocó que la FIA abriera un proceso de investigación que desembocó en la destitución del anterior director de carrera de la Fórmula 1, Michael Masi, y de una reestructuración del organigrama en el Gran Circo.

Con el australiano fuera de la dirección de los grandes premios en la máxima categoría, la federación internacional nombró a Niels Wittich y Eduardo Freitas como nuevas personas en el cargo y, desde la primera carrera en Bahrein, se mostraron inflexibles con el Código del Reglamento Deportivo.

En la tercera prueba del calendario de la Fórmula 1, la FIA celebró su habitual reunión con los pilotos previa a que se apaguen los semáforos el domingo, y en ella se discutieron varios temas que fueron el foco de atención del paddock.

En la jornada del viernes, el director de carrera, que en Melbourne es Wittich, publicó unas notas en las que se decía que todos los miembros de la parrilla no tenían permitido subir al monoplaza durante una sesión con cualquier joya o piercing en su cuerpo, además de que la FIA investigaría si se cumplen los requisitos de la ropa interior cuando se enfundan el mono de competición.

Lewis Hamilton fue uno de los más críticos con estas discusiones anteriores a la disputa de la carrera en el renovado trazado de Albert Park, y después de la clasificación del sábado se quejó de la duración del briefing hablando de cosas sin gran importancia para el británico.

"Fue la reunión de pilotos más larga de mi vida, he estado corriendo mucho tiempo y nunca había sido tan extensa", dijo el siete veces campeón del mundo. "Además, nadie en el briefing llevaba mascarilla, algunos pilotos sí, pero la mayoría de la FIA no, lo que me resultó incómodo, y no entiendo muy bien las pequeñas cosas que están haciendo, como lo de la ropa interior".

El piloto de Mercedes ha sido un gran defensor de los derechos y causas sociales, además de ser uno de los que más ha apoyado el uso de la mascarilla durante la pandemia de la COVID-19, por lo que no resulta extraño que hiciera esta afirmación en cuanto a la gestión de los miembros del organismo rector.

Durante la serie de Netflix dedicada a la Fórmula 1, 'Drive to Survive', se pudo ver una escena en la que aparecía en el circuito de Silverstone mientras saludaba a miles de aficionados en lo que era una de las primeras carreras con público después de dos temporadas, y en la grabación, Hamilton se mostraba agobiado al estar rodeado de tanta gente sin usar mascarilla.

"¿Realmente estamos hablando de este tipo de cosas? Pero seguimos hacia delante. Esto año no me parece que sea más estricto", sentenció el inglés en una clara posición crítica en cuanto a cómo es la nueva dirección de la FIA.