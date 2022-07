Hamilton critica a sus fans por abuchear a Verstappen "sin necesidad"

Cargar el reproductor de audio

Solo unos días antes del inicio del Gran Premio de Gran Bretaña 2022 de Fórmula 1, el paddock se llenó de polémica debido a unas declaraciones del tres veces campeón Nelson Piquet sobre Lewis Hamilton, al que hizo referencia con un comentario racista, provocando la reacción de la propia categoría y de la FIA mediante un comunicado.

A pesar de que se trataban de declaraciones que databan de hace meses, en medio de la lucha entre el británico y su yerno, Max Verstappen, el brasileño aclaró que no lo hizo con tintes raciales, y muchos acusaron a los aficionados locales de sacar a relucir las declaraciones para evitar que se recordara el choque entre ambos pilotos en Silverstone en 2021.

En la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de la pasada temporada, los dos pilotos tuvieron una batalla en paralelo en la primera vuelta hasta que llegaron a la curva Copse, donde se tocaron y el neerlandés acabó contra las protecciones en un accidente a más de 300 km/h. Hamilton, por su parte, solo recibió una sanción de un stop & go de 10 segundos, que pudo cumplir tras la bandera roja y recuperar posiciones hasta conseguir su octava victoria en Silverstone.

Un año después, en la clasificación del mismo evento, Max Verstappen, que sigue copando los primeros puestos y está inmerso en una lucha por el título con su compañero, Sergio Pérez, y los dos Ferrari, el de Charles Leclerc y Carlos Sainz, recibió abucheos de la grada, repleta de aficionados ingleses y de Lewis Hamilton. La masa de seguidores del siete veces campeón del mundo arropó a su ídolo en casa, aunque con gestos que no gustaron al piloto de Mercedes, como vítores cuando Verstappen hizo un trompo en su intento de la clasificación.

"Creo que somos mejores que eso", aseguró el inglés. "Yo diría que no hay necesidad de abuchear, tenemos unos aficionados tan grandes y deportivos, que sienten emociones, con altibajos, pero no estoy de acuerdo con los abucheos".

"No creo que tengamos que hacerlo, deberíamos estar aquí celebrando. Tampoco hay diferencia cuando se abuchea a alguien, hayan cometido errores o lo que sea", insistió Hamilton en referencia al toque entre ambos en 2021. "Aprecio el apoyo que he tenido aquí. No sé, tal vez algunos de ellos todavía sienten el dolor del año pasado. De cualquier manera, no estoy de acuerdo".

El máximo responsable de su escudería, Toto Wolff, estuvo en la línea del heptacampeón, y aseguró que esas actitudes no se pueden consentir: "No deberíamos ver abucheos en ningún deporte, creo que eso es antideportivo".

"Está claro que nos encanta el apoyo que tienen los pilotos y el equipo aquí, eso es fantástico, pero si no te gustan los demás, quédate callado. Esa sería una buena manera", defendió el austriaco. "Los abucheos... creo que ninguno de los pilotos se merece ninguno, sea cual sea la rivalidad del año pasado".

"Imagínate estar ahí fuera dando una entrevista o en el podio y que te abucheen", dijo Wolff. "Por eso, hay controversia en el deporte. Si eres aficionado o no de uno u otro piloto, está bien, pero hay un cierto límite que no debemos sobrepasar".