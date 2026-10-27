Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Hamilton sorprende y lleva la contraria a los pilotos de F1 por los baches de Austin

Los baches de Austin han provocado un gran malestar entre los pilotos, pero Hamilton no entiende las críticas. De hecho, al piloto de Ferrari incluso le gustan las irregularidades del asfalto.

Sönke Brederlow Stuart Codling

Publicado: 27 oct 2026, 13:56

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El estado del Circuito de las Americas de Austin, que acoge el Gran Premio de Estados Unidos desde 2012, generó en la previa del pasado fin de semana un intenso debate en la Fórmula 1. Algunos pilotos calificaron el trazado de "inaceptable", mientras que Max Verstappen incluso se dirigió directamente al responsable del circuito, Bobby Epstein.

El problema está en el subsuelo: el circuito fue construido sobre un terreno arcilloso que se expande y contrae en función de las condiciones meteorológicas. Como consecuencia, se forman importantes baches y ondulaciones en el asfalto. Varios pilotos incluso recurren a analgésicos de forma preventiva y temen sufrir problemas en los discos intervertebrales.

Sin embargo, el piloto de Ferrari Lewis Hamilton no entendía tanto revuelo. "Bueno, es cierto que hay baches, pero para mí está bien", explica el británico de 41 años, uno de los pilotos más veteranos de la parrilla de Fórmula 1. "No tengo ningún problema con ello".

El siete veces campeón del mundo fue incluso un paso más allá y considera que las irregularidades tienen su lado positivo. "Personalmente, incluso me gustan los baches", asegura Hamilton. "Le dan carácter al circuito. Me encanta ese desafío. El coche se mueve y tienes que estar corrigiendo constantemente".

Los baches no suponen "ningún problema" para Hamilton

"En un mundo perfecto, el circuito sería completamente plano, por supuesto, pero entonces perdería su carácter", añade el piloto de Ferrari. "Eso es precisamente lo que hace tan especial a este circuito. El trazado ya es fantástico de por sí, pero los baches le dan ese toque extra".

Uno de los puntos que más críticas ha recibido últimamente es la primera curva, donde existe un pronunciado bache en la zona de frenada. Sin embargo, Hamilton no ve motivos para preocuparse. Eso no supone "absolutamente ningún problema para nosotros", respondía el piloto de Ferrari. "Normalmente es más bien en la curva 19 o en la curva 9 donde hay algo más de baches".

Su edad tampoco parece ser un inconveniente para el británico, que cumplirá 42 años dentro de unos meses. "Todos estamos en el mismo barco. A mí no me parece tan grave", deja claro. "Y tanto mi cuello como mi espalda están bien".

Hamilton: el Circuito de las Américas es "uno de los mejores del mundo"

Vista general del Circuito de las Amércias (COTA) en Austin

Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

Hamilton tampoco comprende las críticas al nuevo edificio situado en la primera curva, donde se encuentra el Paddock Club. "Es muy fácil ser siempre negativo", lamenta el piloto de Fórmula 1. "Al fin y al cabo, es una construcción increíble. El teleférico que lleva hasta allí es realmente espectacular".

El británico también valora positivamente las nuevas vistas. "Ahora la perspectiva es diferente a la de antes, porque antes allí solo se veían las nubes y la bandera. La bandera sigue estando, pero, sinceramente, ya ni me fijo en ella". En cualquier caso, considera que el edificio es "probablemente uno de los lugares más increíbles desde los que ver la carrera".

"Lo que Bobby Epstein (responsable del circuito) y su equipo han conseguido hacer aquí es increíble", elogia Hamilton. "Si observas todo el recinto, la feria, el escenario para las actuaciones... Es un circuito impresionante. En conjunto, lo considero uno de los mejores circuitos que existen".

Hamilton invita a niños al GP de Estados Unidos

Más allá del trazado, Hamilton destaca especialmente las instalaciones y la organización. También le convencen la limpieza, los accesos y las facilidades para llegar al recinto. "Las gradas, todo el entorno del paddock... Para mí está entre los mejores que existen", añade el piloto de Ferrari. Sin embargo, su valoración no es del todo imparcial.

Al fin y al cabo, Hamilton lleva varios años colaborando con el responsable del circuito, Bobby Epstein. Esa relación también incluye proyectos sociales de su propia fundación, Mission 44, que trabaja para promover la igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión.

"Bobby es fantástico a la hora de facilitarnos la colaboración con Mission 44 y permitirnos invitar a niños", explica Hamilton.

"Durante los últimos cinco años hemos traído aquí a muchos niños del estado correspondiente. Han podido venir y hablar con ingenieros", relata el británico, que también este año ha acercado a numerosos niños al circuito de Fórmula 1.

Con esta iniciativa, Hamilton persigue un objetivo muy claro: "Queremos inspirar de verdad a los niños", afirma el piloto de Ferrari. "Necesitamos más circuitos que estén dispuestos a apoyar este tipo de iniciativas".

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