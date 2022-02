Cargar el reproductor de audio

Hablando de forma pública por primera vez desde el polémico final de temporada de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi, donde perdió el título mundial después de una decisión controvertida del director de carrera Michael Masi, Lewis Hamilton habló sobre cómo su amor por la categoría se había visto afectado por esos sucesos.

Si bien es cierto que el británico negó que hubiese considerado la retirada durante las últimas semanas, sí admitió que le había costado procesar todo lo sucedido.

"Por supuesto que al final de cada temporada piensas y te preguntas si estás dispuesto a dedicar el tiempo y el esfuerzo que se necesita para llegar a ser campeón del mundo", dijo.

"Creo que mucha gente subestima lo que se necesita para ser campeón mundial. Hay muchas cosas detrás, no se trata solo de subir y pilotar el coche".

"La pregunta es, ¿quieres sacrificar ese tiempo? ¿Crees que puedes continuar empujando con la misma peso que lo estás haciendo ahora? Así que ese es un proceso mental normal para mí".

"Pero, por supuesto, este proceso fue más duro este año debido a un factor importante. Y creo que, en última instancia, he amado a la Fórmula 1 toda mi vida, pero hubo un momento en el que obviamente perdí un poco la fe en el sistema".

"Pero, en general, soy una persona muy determinada. Y me gusta pensar que, si bien momentos como este pueden definir la carrera de un piloto, me niego a dejar que esto defina la mía. Por lo tanto, me concentro en ser lo más fuerte que puedo ser y volver todavía con más fuerza".

El nuevo Mercedes W13

Cuando Motorsport.com le preguntó si los cambios que la FIA había anunciado estos días, incluido el reemplazo de Masi y la creación de un sistema de soporte de control de carrera virtual, fueron suficientes para recuperar su fe, Hamilton dijo que quería ver algo más.

"Pongo la fe y la confianza una al lado del otra. Y, por lo tanto, creo que la confianza obviamente es algo que se puede perder en un abrir y cerrar de ojos".

"Pero ganarse la confianza es algo que se construye durante un largo periodo de tiempo. Entonces, aunque no lo vi venir, este primer anuncio es quizás un primer paso. Pero eso obviamente no lo cambia todo todavía".

"Tenemos que ver todas las acciones que se toman y creo que tomará un poco de tiempo. Pero no estoy centrado en eso en este momento. Lo único que estoy haciendo es poner toda mi energía y todo mi tiempo para asegurarme de que soy el mejor piloto que jamás hayas visto".

Hamilton también aseguró que la clave para él era comprobar que la FIA cumple con la consistencia que muchos sintieron que faltaba en 2021 a la hora de tomar decisiones.

"Si bien no podemos cambiar el pasado, y nada podrá cambiar cómo me sentí en ese momento y cómo me siento ahora mismo por esa situación, es bueno ver que la FIA está tomando las medidas necesarias para mejorar el sistema", dijo.

"Creo que asumir la responsabilidad es clave. Y tenemos que usar este momento para asegurarnos de que esto nunca más suceda".

"Incluso todo lo que ha dicho la FIA, lo agradecemos. Pero tenemos que asegurarnos de vigilarlo de cerca y de que realmente estamos viendo los resultados de esos cambio. Las reglas se deben de aplicar de manera justa, precisa y consistente", concluyó el siete veces campeón del mundo.