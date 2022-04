Hamilton: "El Mercedes W13 es como una víbora"

Cargar el reproductor de audio

En Mercedes llevan tiempo buscando la solución a sus problemas de porpoising, pero Lewis Hamilton no está muy contento con el monoplaza que han construido para la temporada 2022 de Fórmula 1.

El coche no es tan sencillo de conducir como otros años y el equipo está intentando llegar a un compromiso para que los pilotos estén cómodos, pero reducir el porpoising hace que el coche pierda parte de su potencial sobre el asfalto.

Hamilton insiste en que Mercedes se está esforzando mucho, pero también admite que el coche no es muy dócil.

"El problema es que, cuando empujas un poquito más el coche, es muy rencoroso" explicó a Sky. "Es como una víbora o una serpiente de cascabel: nunca se sabe".

Mercedes ha mantenido la fe en que llegar al fondo de las difíciles características del W13 desbloqueará mucho más rendimiento, por lo que se ha mantenido al margen de cualquier actualización del coche hasta ahora.

Tras la sesión de clasificación en Melbourne, en la que Hamilton terminó a más de 0,9 segundos de la pole, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, explicó que mantiene su fe en que su equipo encontraría la respuesta a sus problemas.

"Creo que la puesta a punto es muy, muy importante, y hemos visto el coche, los pilotos estaban mucho más contentos con el coche hoy que ayer, la noche y el día fueron las palabras que eligió Lewis", dijo.

"Pero estamos hablando de un par de décimas, quizás un poco más. Las tandas largas serán interesantes mañana".

"Pero hay un gremlin en nuestro coche, o unos cuantos gremlins, que aún no hemos encontrado", explicó, haciendo referencia a la famosa película. "Y eso es algo que tenemos que seguir analizando y mirando los datos. Como he dicho antes, es ciencia, no misticismo".

Wolff cree que, con la actual incertidumbre sobre los problemas del W13, no tiene sentido tratar de incorporar ninguna novedad todavía, ya que se correría el riesgo de enturbiar aún más la comprensión de lo que hace el coche.

"Nada de lo que hemos hecho este fin de semana ha desbloqueado el potencial aerodinámico o ha reducido el rebote, seguimos en el mismo lugar", dijo.

"Y por eso no tiene sentido traer actualizaciones, porque te confundes aún más. Tal vez sea el hecho de que cuanto más carga aerodinámica tienes, peor es el rebote. Así que todavía estamos aprendiendo".

Aunque Mercedes no es el único que sufre el porpoising, ya que incluso Ferrari lo ha sufrido este fin de semana, Wolff afirma que su equipo parece estar sufriendo mayores consecuencias por ello.

"Nuestro rebote es peor en el sentido de que lo estamos arrastrando a las curvas y en la alta velocidad", dijo.

"Vemos dónde perdemos rendimiento. Cuando miras los tiempos, en el sector uno somos muy competitivos. En el sector dos somos competitivos, y en el sector tres, en la [curva] 9 y la 10, y en la 12, estamos perdiendo todo nuestro margen. Es casi un segundo a través de un par de curvas.

"Entonces, ¿curar el rebote significa el desbloqueo milagroso de un segundo dentro del coche? No, seguro que no. Pero hay muchas otras pequeñas mejoras que podemos hacer con respecto al peso y algunos otros aspectos que podemos optimizar".

"Ya se sabe cómo es la Fórmula 1, solo tenemos que ir sacando las pequeñas mejoras mientras entendemos el coche. Soy optimista y creo que al final lo conseguiremos. No sé si será en dos carreras, en cinco o al final de la temporada. Pero hay que ser humilde.

"Mi horizonte temporal no es un fin de semana de carrera o un año, es más bien 10 años. Quiero mirar atrás y tener un equipo competitivo, y habrá años en los que sea más difícil, y este es uno de ellos", concluyó Wolff.