Hamilton aclara por qué aún no ha renovado con Mercedes

Lewis Hamilton generó revuelo en la última carrera cuando sugirió que "no había ninguna garantía" de que fuera a seguir con el equipo Mercedes el próximo año. El contrato actual del británico acaba al concluir la presente temporada.

Sin embargo, tanto él como el equipo tienen la intención de continuar juntos en 2021, aunque no se espera que empiecen a negociar hasta que concreten ambos campeonatos.

La escudería alemana se hizo con el de constructores en Imola y Hamilton tiene la primera oportunidad de sumar su séptima corona de pilotos este fin de semana en Estambul.

Hablando antes del Gran Premio de Turquía sobre las negociaciones para renovar, el líder del campeonato dijo que se necesitaba un tiempo extra porque quiere que su nuevo contrato incorpore otros aspectos que van más allá de pilotar un monoplaza de Fórmula 1.

“Respecto a cómo está estructurado mi contrato y en cuanto a la gestión de tiempo, creo que tengo el mejor contrato que existe. Con el equipo que tengo a mi alrededor, ha sido genial".

"Pero siempre estoy buscando cómo podemos mejorar. ¿Cómo puedo ser más eficiente y hacer más por nuestros socios? ¿Qué puedo yo hacer para contribuir más por el equipo?”.

"Obviamente creo que es fácil llegar y firmar ese contrato y seguir sin tener que pensar en lo que vendrá después. Tengo claro que quiero continuar con Mercedes, pero me encantaría ayudarlos en esa búsqueda de impulsar un cambio”.

“Están haciendo más eléctricos sus coches y quiero ayudarlos en ese camino. Quisiera ayudarlos en cuanto a impulsar la diversidad, porque eso también está dentro de la organización, como en todas las organizaciones que existen”.

“Pero no es suficiente, así que hay mucho que discutir y mucho que analizar".

Si bien algunos interpretaron los comentarios de Hamilton después de Imola como una insinuación de que podría dejar la F1, el británico indicó firmemente que sigue queriendo hacer historia en la categoría reina.

“Creo que es algo que tendremos que hacer (hablar del nuevo contrato y sus detalles), si no tras conquistar los dos campeonatos, sí a final del año. Pero no hay nada escrito en piedra aún, aunque creo que se trata solo de hablar de ello. Y por el momento, no, no creo que esto haya terminado”.

"Creo que siempre hay áreas que mejorar. Me encantan las carreras y el reto que representan. No creo que eso vaya a cambiar pronto”.

