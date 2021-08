Hamilton y la motivación con la canción mítica 'YMCA'

Tanto la canción como el grupo son iconos LGBTIQ+, y los comentarios de Hamilton se produjeron después de mostrar su oposición al próximo referéndum de Hungría sobre una nueva ley anti-LGBTIQ+ a principios de semana, aunque no declaró específicamente que su referencia a YMCA tras la clasificación en Budapest fuese una continuación de su apoyo a la comunidad LGBTIQ+ en Hungría.

El piloto de Mercedes se hizo con la pole en su primera tanda de la Q3 en Hungaroring, pero su segundo intento terminó siendo 2,335 más lento, ya que pagó el precio de una vuelta de calentamiento que "definitivamente no fue perfecta" tras intentar ralentizar a los Red Bull, lo que implicó que sus neumáticos delanteros no estuvieron a la temperatura deseada.

Cuando se le preguntó por su satisfacción al conseguir la pole en la primera tanda de la Q3 del sábado, que le aseguraba su octava pole en Budapest (líder histórico), Hamilton respondió: "Esa primera tanda, la vuelta, fue realmente bonita".

"Fue una acumulación de muchas sesiones de clasificación. A veces consigues tu mejor vuelta en la Q2 o algo así. Nunca sale todo según lo previsto. Pero allí conseguí la mejor vuelta [en] la Q3, la primera ronda, así que estoy muy, muy contento con ella".

"Tuve la canción YMCA en mi mente durante toda la sesión. No sé muy bien por qué. Realmente no la había escuchado ese día, pero eso es lo que me motivó. Supongo que también para el fin de semana. Es una gran canción".

Luego, pese a un error estratégico de Mercedes que dejó una imagen histórica, Hamilton conseguiría ser segundo tras descalificar a Vettel, y llega más líder a las vacaciones.

Después de las declaraciones de Hamilton en apoyo a la comunidad LGBTIQ+ de Hungría de cara al fin de semana, Judit Varga, la ministra de Justicia húngara, respondió a las palabras del campeón del mundo con un incendiario post en Facebook en el que decía, entre otros comentarios, "lamento verlo", en referencia al propio post de Hamilton.

El británico no fue el único en la F1 y sus categorías de apoyo que ha dejado clara su oposición a la ley aplicada el mes pasado que impide la representación y enseñanza de la homosexualidad o la transexualidad a menores de 18 años en Hungría.

Muchas figuras de la F1 y del paddock de apoyo han mostrado abiertamente la bandera del arcoiris en el evento del pasado fin de semana, incluido el piloto de Aston Martin Sebastian Vettel, que dijo el jueves que le parece "vergonzoso para un país que está en la Unión Europea tener que votar, tener algunas leyes como esta como parte de su legislación".

Luego Vettel recibiría una reprimenda por no quitarse su camiseta LGTBI durante el himno.

