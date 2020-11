GP de Turquía - Hamilton: "Este asfalto es una mierda"

Lewis Hamilton está ante el fin de semana que le puede coronar como heptacampeón de la Fórmula 1, igualando el récord histórico de Michael Schumacher. Pero la jornada fue "un poco desastre", según reconoció el británico.

El asfalto nuevo del circuito turco fue una auténtica pesadilla para los 20 pilotos de la parrilla, que vieron cómo sus coches se convertían en patines sobre hielo desde los primeros compases de la FP1 y casi hasta el final de la FP2.

El tipo de asfalto con el que se terminó de renovar la superficie del Istanbul Park el pasado 7 de noviembre (tras iniciar los trabajos el 10 de octubre) sigue soltando brea y eso hace que los monoplazas de F1 derrapen a la hora de acelerar y en curvas de alta velocidad.

Hamilton acabó cuarto, a ocho décimas de Verstappen, el más rápido del día, con Bottas casi tres décimas más rápido que él.

"Fue un poco desastre hoy, para ser sincero. No sé, este circuito es fantástico y no entiendo del todo cuándo se gastaron millones en reasfaltarlo. Sé que hace tiempo que lo hicieron, pero probablemente podrían haberlo limpiado simplemente, en lugar de gastarse todo ese dinero. Ahora el circuito es peor que Portimao en cuanto al nuevo asfalto", reconoció Hamilton.

"Los neumáticos no funcionaron. Es como patinar sobre hielo. No disfrutas de la vuelta como lo harías de manera normal en Istanbul Park, y no veo que vaya a cambiar este fin de semana".

Para añadir más leña al fuego, Pirelli volvió a pecar de conservadora y eligió llevar los compuestos más duros de su gama 2020, lo que no ayuda, según subrayó el de Mercedes.

"Es aterrador todo el rato. Es como si hubiera charcos por todos lados, así que vas con slicks y cuando aceleras... Eso es porque estás muy, muy por debajo de la ventana de temperatura de estos neumáticos. Son muy duros y trabajan a ciertas temperaturas, así que si estás 10-20ºC por debajo, entonces no funcionan", apunta.

"En otros circuitos con nuevos asfaltos hay más espacios entre las piedras, por lo que los neumáticos van mejor, pero aquí están muy apretadas, lisas y brillantes, e imagino que el aceite se filtra del asfalto o lo que sea que le echaron. Es una mierda con m mayúscula".

"Por supuesto, si tuviéramos neumáticos más blandos, habría ayudado. Esta elección no es la mejor. El duro es inútil; el medio, así, así, y el blando empieza a mejorar. En la curva 8 destrozas la rueda derecha. Pero es lo que hay

Además, Hamilton reconoce que no pudieron trabajar en el setup del Mercedes para Turquía, ya que solo se centraron en hacer funcionar los Pirelli.

"No he cambiado ni una sola cosa del coche hoy, porque los neumáticos no funcionan, entonces no puedes saber dónde está el equilibrio. Pero otra gente parece que sí lo ha podido hacer. Ves que de una vuelta a otra han encontrado un segundo porque los neumáticos funcionan en un par de curvas. Los Red Bull lo están haciendo bien y tenemos trabajo por hacer esta noche. Será complicado, de todas formas, porque hay cosas fundamentales que no puedes cambiar en el coche".

Y cuando se le sugirió que el domingo podría llover, según las previsiones meteorológicas, Hamilton respondió: "Esperemos poder correr, aun así tendríamos el problema de los neumáticos incluso con lluvia. Serán sencillamente unas piedras frías de neumáticos de lluvia. Pero será emocionante".

Información adicional de Luke Smith

