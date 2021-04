Hamilton apoya el boicot en redes sociales contra el racismo y pide más

Con el fin de seguir luchando contra los abusos y la discriminación racial online, los clubes y ligas de fútbol ingleses anunciaron la semana pasada que se unirían al boicot de tres días a las redes sociales.

La junta de cricket inglés, la Premiership Rugby y la Lawn Tennis Association han anunciado este jueves su apoyo al boicot, que durará desde el viernes 30 de abril hasta las 23:59 del lunes, 3 de mayo.

Hamilton ha sido la voz de la Fórmula 1 en la lucha por los cambios dentro del deporte de motor, denunciando el racismo y promoviendo la diversidad a raíz de las protestas y el activismo por todo el mundo del año pasado.

Su equipo, Mercedes, cambió la decoración del monoplaza el año pasado a una totalmente negra para lanzar un fuerte mensaje contra el racismo. Además se ha comprometido a mejorar la diversidad dentro del equipo.

Respecto al boicot de este fin de semana a las redes sociales, Hamilton declaró que, aunque todavía no haya decidido unirse al boicot, siente que es importante tomar medidas para acabar con los abusos racistas.

"Creo que para mí está claro, y sobre todo en este deporte. Es obvio que el racismo sigue siendo un problema, y creo que las plataformas de las redes sociales deben hacer más para combatir esto", afirmó Hamilton.

"Por lo que apoyo totalmente a esta iniciativa. Si mi apoyo ayuda a presionar a estas plataformas a luchar contra esto, obviamente estaré muy feliz de hacerlo".

Hamilton sufrió abusos racistas a principios de su carrera en la Fórmula 1, y el año pasado reveló que el presidente de la categoría en aquella época "no dijo ni hizo nada" al respecto.

El siete veces campeón del mundo de F1 señaló este jueves que ha recibido comentarios racistas por las redes sociales en el pasado, pero que aprendió a dar un paso atrás en estas plataformas.

"Sufrí abusos hace mucho, mucho tiempo, en un momento en el que era más joven, cuando yo entraba en las redes sociales y leía los comentarios como mucha gente hace, en un intento de relacionarse con otras personas", admitió Hamilton.

"Pero hubo una época en la que tuve que entender que primero de todo no puedes leer cada comentario que se publica, y no te lo puedes tomar personal. Si dejas que esas cosas te afecten, entonces te arruinan el día".

"Creo que las empresas de las redes sociales deben hacer más. Hay algoritmos, hay comentarios que pueden leer, son capaces de dar un paso y ayudar y crear una sociedad mejor antiracista. Ahí es hacia donde tenemos que llegar".

"No sé todos los detalles, pero estoy muy orgulloso de oír que hay muchas organizaciones que se están involucrando".

"No estoy seguro por qué la Fórmula 1 no lo está haciendo, pero espero que gente como Sky, por ejemplo, se unan. Así que como dije, creo que seguramente me una y lo apoye este fin de semana".

Las mejores fotos del primer día del GP de Portugal de F1

Valtteri Bottas, Mercedes en la conferencia de prensa 1 / 44 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 2 / 44 Foto de: FIA Pool Sergio Pérez, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 3 / 44 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari en la conferencia de prensa 4 / 44 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes en la conferencia de prensa 5 / 44 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes en la conferencia de prensa 6 / 44 Foto de: FIA Pool Nikita Mazepin, Haas F1 en la conferencia de prensa 7 / 44 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 8 / 44 Foto de: FIA Pool Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing en la conferencia de prensa 9 / 44 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Alpine F1 en la conferencia de prensa 10 / 44 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Alpine F1, Lance Stroll, Aston Martin en la conferencia de prensa 11 / 44 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1 en la conferencia de prensa 12 / 44 Foto de: FIA Pool George Russell, Williams en la conferencia de prensa 13 / 44 Foto de: FIA Pool Lance Stroll, Aston Martin en la conferencia de prensa 14 / 44 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri en la conferencia de prensa 15 / 44 Foto de: FIA Pool Sebastian Vettel, Aston Martin en la conferencia de prensa 16 / 44 Foto de: FIA Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri en la conferencia de prensa 17 / 44 Foto de: FIA Pool Callum Ilott, piloto de pruebas y reserva de Alfa Romeo Racing habla con Mick Schumacher, Haas F1 en el paddock 18 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 19 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 20 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 21 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Guenther Steiner, director del equipo Haas F1, habla con los medios de comunicación 22 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los mecánicos empujan el coche de Nikita Mazepin, Haas VF-21, por el pitlane 23 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Martin Brundle, Sky TV 24 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport 25 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport 26 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 27 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 28 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Tiffany Cromwell 29 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes y Tiffany Cromwell 30 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes y Tiffany Cromwell 31 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes y Tiffany Cromwell 32 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri 33 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 34 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 35 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 36 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 37 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 38 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 39 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 40 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport 41 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport 42 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport 43 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 44 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images