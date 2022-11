Cargar el reproductor de audio

En la previa del Gran Premio de México 2022 de Fórmula 1 salieron a relucir unos comentarios de Fernando Alonso sobre los títulos mundiales de Lewis Hamilton y es que, al parecer, el piloto ovetense aseguró que los campeonatos que cosechó Max Verstappen tenían más valor que los del británico de Mercedes.

Esas palabras que publicó De Telegraaf, como quiso hacer ver el de Alpine, estaban sacadas de contexto, y acudió a su cuenta oficial de Twitter para matizar sus declaraciones al respecto.

El español expresó que "todos los títulos son increíbles" y que estaba "cansado de la continua búsqueda de titulares" por parte de la prensa, además de pedir respeto a todos los aficionados a la máxima categoría para que dejasen de discutir en redes sociales y disfrutar de lo que realmente importa, el espectáculo en pista.

Sin embargo, a pesar de la publicación de Alonso, el que fuera su compañero en McLaren en la temporada 2007, Lewis Hamilton, respondió en la misma plataforma con un mensaje en forma de emoticono. Se trataba de un pulgar hacia arriba acompañado de una fotografía del Gran Premio de Estados Unidos en Indianápolis, donde el inglés venció después de una batalla rueda a rueda

No hubiese causado tanto revuelo si no se tratara de una de las luchas más tensas entre ambos en un curso en el que solo había tensión dentro de la escudería de Woking, algo que se sigue recordando en la actualidad.

Sobre ello se le preguntó al siete veces campeón del mundo tras la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez y dijo: "Te he dado [mi reacción]. Ese es mi pulgar hacia arriba".

"No tengo mucho que decir al respecto", explicó el de Mercedes. "Me hacer reír un poco, para ser sincero, pero he tratado de ser muy respetuoso a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando me han preguntado alguna vez sobre quién ha sido el mejor piloto para mí, siempre lo he tratado de alabar".

"Es interesante ver los comentarios que se hacen, pero no me importa", comentó Lewis Hamilton sobre las palabras de Alonso. "Así que por eso solo pongo los pulgares hacia arriba".

Ese no es el primer episodio de tensión entre los dos ex compañeros de McLaren, y es que en el Gran Premio de Bélgica tuvieron un accidente en el que el inglés acabó fuera de la carrera, mientras que el español decía por la radio que su rival era "idiota". No obstante, ambos, en un gesto de complicidad, acabaron tomándose una foto con una gorra del equipo de Brackley que le regalaron al ovetense unos días más tarde.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!