Hamilton pide no difundir "negatividad" con acusaciones de favoritismo

El heptacampeón pidió a sus seguidores que no difundan "negatividad" tras un debate muy reciente en el que se hablaba sobre un posible favoritismo hacia su compañero, George Russell. Con la marcha de Lewis Hamilton a Ferrari a finales de la temporada 2024 de Fórmula 1, sus resultados en comparación con su compatriota fueron polémicos, sobre todo en el contexto de que el cara a cara en la clasificación está con un 9-2 para el más joven de la dupla.

La distancia entre ambos es de 14 puntos en la clasificación del mundial, aunque tan solo uno de ellos sabe lo que es sumar una pole position y un podio a lo largo de este año. El propio Lewis Hamilton también incitó a preguntarse por qué hay diferencias entre ambos después de decir que "el rendimiento se aleja" de él por alguna razón.

En el Gran Premio de Mónaco, la atención se centró en cómo George Russell disponía de un nuevo alerón delantero en el W15, lo que otorgó mucha más velocidad, además de que el veterano piloto anticipó que "sería difícil superarlo porque tiene el componente mejorado". Sin embargo, Motorsport.com sabe que ambos tuvieron la posibilidad de ir con él, pero el heptacampeón no lo quiso porque en la clasificación era demasiado arriesgado dadas las circunstancias.

Teniendo en cuenta que Mercedes solo tenía un ejemplar de ese ala en ese momento, y que romperlo significaría volver a la versión antigua y empezar desde el pitlane, optó por no rodar con él. Los contrastes entre ambos en el Gran Premio de Canadá hicieron que las redes sociales especularan sobre un posible favoritismo hacia George Russell.

Antes del Gran Premio de España, los periodistas le preguntaron específicamente a Lewis Hamilton si había algo que quisiera decir a sus aficionados por ello: "Creo que saben que somos… Creo que es fácil emocionarse, pero creo que incluso lo comenté en la última carrera, sobre mi rendimiento".

"Creo que necesitamos apoyo, no negatividad. En realidad, no era consciente de que George [Russell] estuviera experimentando negatividad, George no hace más que dar lo mejor de sí mismo cada fin de semana y se está desarrollando con el equipo, no se le puede reprochar nada", comentó. "Siempre puede haber cosas que mejorar dentro de la escudería, y eso para por la conversación, por la comunicación".

"Y eso es algo en lo que hemos estado trabajando constantemente, pero todos estamos en el mismo barco, todos trabajamos duro juntos", explicó. "Todos queremos terminar en lo más alto, y creo que se lo debemos a nuestra relación a largo plazo".

Cuando se le preguntó sobre la situación y Lewis Hamilton defendiéndole, George Russell dijo: "Personalmente, no miro en Instagram o Twitter, para ser sincero. Sigo controlando mis propias cuentas, así que lo que mi equipo y todo el contenido que sale es a través de mí, los pies de todo, todo es de mi mensajería, pero creo que las redes sociales son un arma de doble filo".

"Hay tantas cosas divertidas que se ven en las redes sociales y te mantienen al día de tantas cosas, pero, por otro lado, no solo yo, sino todo el mundo está en el centro de la atención, y parece que hay negatividad apuntando hacia ellos", comentó. "Y como dijo Lewis [Hamilton], uno quiere sentir su apoyo y no transmitir negatividad".

"Así que, como he dicho, no es algo que haya visto o escuchado al respecto [por ver comentarios en Internet]. Nunca es agradable escuchar esas cosas, pero así es por desgracia el mundo en el que vivimos en este momento, y a lo que se enfrenta cualquier persona en el ojo público", sentenció

