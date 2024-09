Hakkinen: "Necesitas dos pilotos, y Pérez no ha dado eso a Red Bull"

Desde que Sergio Pérez firmó por el equipo Red Bull para ser el compañero de Max Verstappen a partir de la temporada 2021 de Fórmula 1, muchos criticaron al mexicano por no ser capaz de alcanzar el nivel del neerlandés. A lo largo de su camino juntos, el balance de victorias es evidente que está a favor del holandés con un total de sesenta a cinco, por no hablar de los tres campeonatos del mundo.

Sin embargo, su misión estuvo clara desde el inicio, la de ser el escudero en momentos en los que hubiera mucha tensión, como sucedió contra Lewis Hamilton en aquel recordado Gran Premio de Abu Dhabi, aunque desde el principio de 2022, con varios triunfos y a pocos puntos del liderato del mundial, se esperaba que pusiera algo más de presión.

Los últimos meses estuvieron llenos de rumores sobre su futuro por su bajo rendimiento, lo que se sumó al incremento de la competitividad y la necesidad de los de Milton Keynes de sumar con ambos pilotos para seguir al frente de la clasificación de constructores. El último en hablar sobre la situación de Sergio Pérez fue Mika Hakkinen, todo un experto en lo que pasa en el paddock por sus dos títulos mundiales, y en su balance sobre lo que va de campaña en Unibet International dijo: "Yo mismo, siendo un piloto de carreras en el pasado, en la historia, y empezar a hablar de un otro piloto, y sobre todo criticar al otro piloto, nunca es algo agradable, pero la Fórmula 1 es un deporte muy cruel".

"Hay un dos pilotos en un equipo, y esos dos pilotos son, naturalmente, rivales entre sí antes de empezar, y en este caso, en Sergio Pérez, la brecha entre el Max [Verstappen] y él ha sido muy grande", aseguró el finlandés. "Sergio ha ido aumentando constantemente, y lo que eso significa es que no recibe los datos, no recibe la información de ambos coches para poder desarrollar el monoplaza tan rápido como se requiere, y eso ha sido un inconveniente para el desarrollo de Red Bull".

El campeón del mundo de 1998 y 1999 intenta no criticar a los que pasan por lo que él en la pista, aunque en este caso fue diferente: "Trato de evitar criticar, aunque solo quiero decir que se necesitan dos pilotos para que el equipo pueda comparar los datos y los diferentes ajustes aerodinámicos o mecánicos del coche. Hay que comparar constantemente y durante un fin de semana de carreras, el tiempo es bastante corto, por lo que un solo monoplaza no es capaz de hacer avanzar al equipo, se necesitan dos".

"Necesitas dos pilotos, y Sergio Pérez no ha sido capaz de ofrecer eso al equipo Red Bull, y ha influido en el éxito, ha sido algo muy negativo", continuó. "Sergio Pérez lleva mucho tiempo en la Fórmula 1, no es el primer año ni el segundo, lleva allí mucho tiempo, ha tenido la oportunidad de estudiarse a sí mismo, de entenderse a sí mismo".

"¿Qué necesita para ser el número uno? No lo ha hecho, y no quiero decir que no tenga talento para conducir", dijo Mika Hakkinen. "Creo que todos los demás parámetros no han sido capaces de ayudar a Sergio a alcanzar el nivel que necesita para estar a la altura de Max Verstappen y ofrecer lo que el equipo le pide para poder construir una escudería ganadora".

