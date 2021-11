Hakkinen: "Si la F1 fuera tenis, Hamilton tiene 'ventaja'"

El duelo entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en esta temporada 2021 está levantando pasiones. Millones de aficionados se han vuelto a enganchar a la categoría gracias a esta batalla que recuerda a algunas del pasado, como las de Schumacher y Alonso, incluso algunos se atreven a compararla con lo vivido entre Senna y Prost.

Uno que llegó a convivir con todos esos pilotos (excepto Alonso) es Mika Hakkinen, dos veces campeón del mundo con McLaren en los años 1998 y 1999. El finlandés se coronó en una época en la que luchó con un Michael Schumacher que buscaba a la desesperada devolver a Ferrari a la senda del triunfo, algo que hizo desde el 2000 al 2004.

Hakkinen es uno de los ex pilotos más respetados dentro del paddock, y tiene autoridad para poder opinar de lo que está sucediendo en la actualidad de la Fórmula 1. El finés, en su columna para Unibet, se mostró emocionado por esta pelea entre Hamilton y Verstappen, y dio su punto de vista.

"Si la F1 fuera un partido de tenis, diría que Hamilton tiene 'Ventaja' después de sus victorias en Brasil y Qatar. Eso a pesar de que Verstappen lidera el campeonato con ocho puntos de ventaja".

"Mercedes respondió dándole a Lewis un coche con el que luchar para defender su título. El domingo dominó después de una gran actuación en clasificación", indicó Hakkinen.

Hamilton venció en el primer Gran Premio de Qatar de la historia, aunque no sorprendió a muchos después de lo que demostró en Brasil: “Aquí no tenía la misma ventaja que en Interlagos, donde su motor era nuevo, pero en las curvas la superioridad sobre el Red Bull era muy clara”.

"Tras la carrera de Brasil, era el turno de Max de responder, y tuvo una sanción por no reducir la velocidad con doble bandera amarilla. Esa es una de las reglas de seguridad más importantes en la F1, y requiere que los pilotos reduzcan la marcha y estén listos para parar", explicó Hakkinen.

Sin embargo, la penalización de Verstappen no le impidió regresar rápidamente a la segunda posición en la que se clasificó el sábado originalmente: "Como hizo Lewis en Brasil, Max remontó rápido y ya era cuarto en la primera vuelta. Los aspirantes al título estaban en otro nivel".

Lewis Hamilton, Mercedes, and Max Verstappen, Red Bull Racing congratulate each other in Parc Ferme

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images