Hadjar revela por qué su ascenso a Red Bull llega en el momento perfecto

Isack Hadjar se unirá a Max Verstappen en Red Bull Racing la próxima temporada, elegido por encima de Yuki Tsunoda tras una sólida primera campaña en Fórmula 1. El ascenso del francés se produce en un momento de cambios profundos en la categoría, ya que los monoplazas experimentarán una transformación total en la temporada 2026.

Durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Abu Dhabi, Hadjar confesó que este nuevo capítulo en su carrera le llena de ilusión. "Es un momento muy importante en mi carrera. Todo el trabajo duro de estos últimos años finalmente se ve recompensado", aseguró, reconociendo que todavía queda mucho por delante: "Evidentemente, esto es solo el comienzo de un nuevo camino. Pero estoy muy ilusionado por empezar una nueva era en la Fórmula 1. Creo que el momento es perfecto", añadió, refiriéndose al cambio de reglamento.

El joven piloto francés explicó que se enteró de su ascenso bastante tarde, durante la semana del Gran Premio de Qatar, y que no tiene expectativas concretas más allá de trabajar y adaptarse al equipo. "Parto de cero. Hay que hacer el trabajo. Solo espero con ganas enero y febrero, para trabajar con el equipo y conocer a la gente", dijo. Hadjar también destacó la importancia de empezar con cierta ventaja: "Será crucial intentar tomar algo de ventaja desde el principio".

Lo que más entusiasma a Hadjar de su nuevo rol es, en primer lugar, formar parte de un equipo de campeones del mundo. Recordó cómo, de niño, veía a Sebastian Vettel ganar carreras con Red Bull y ahora tendrá la oportunidad de compartir garaje con Max Verstappen. "Veré qué se siente, experimentar el nivel más alto del mundo", señaló.

Max Verstappen et Isack Hadjar sur le podium à Zandvoort. Photo de: Kym Illman / Getty Images

Respecto a la comparación con Verstappen, Hadjar explicó que, aunque los ingenieros del equipo consideran que su estilo se asemeja al del neerlandés, no pretende copiarlo. "Max tiene un estilo muy particular, y yo también, a mi manera. En cuanto a mentalidad, tenemos algunas cosas en común", afirmó. Entre esas similitudes, destaca la hambre de victoria y la intensidad: "Lo que me ha impresionado mucho de Max es que, tras cuatro títulos mundiales, sigue teniendo muchísima hambre y se enfada cuando las cosas no salen como quiere. Él siempre quiere ganar, y yo también", dijo.

En cuanto al rendimiento en un coche históricamente complicado, Hadjar señaló que la próxima temporada todo cambiará. "No será el mismo coche en absoluto. El equipo construirá el coche y tendré que adaptarme, igual que Max. Si el coche evoluciona en cierta dirección, al menos estaré allí para sentir el cambio, e idealmente, contribuiré a él. Ese sería el escenario ideal", explicó.

Hadjar finalizó destacando su capacidad de adaptación. "Nunca he hecho lo mismo dos veces cada año. Siempre he corrido con coches diferentes, así que creo que soy bastante bueno adaptándome. Estoy confiado", concluyó.