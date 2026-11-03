Fórmula 1 GP de México

Hadjar se culpa a sí mismo del toque con Russell que "arruinó" su carrera en México

Hay varias razones por las que Isack Hadjar cree que podría haber evitado la colisión por la que se sancionó a Russell en México.

Benjamin Vinel Ronald Vording

Editado: 3 nov 2026, 18:00

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Isack Hadjar ha asumido parte de la responsabilidad por su accidente con George Russell en el Gran Premio de México 2026 de la F1, en el que, milagrosamente, sumó dos puntos.

El piloto francés se clasificó séptimo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a dos décimas y tres posiciones de su compañero de Red Bull, Max Verstappen, pero logró ganar dos posiciones gracias a una buena salida.

El francés estaba conteniendo a Russell, pero el de Mercedes mantuvo sus neumáticos delanteros junto a las ruedas traseras de Hadjar en lugar de ceder la posición al entrar en la curva 6, lo que provocó que el de Red Bull hiciera un trompo.

"Es una pena", dijo Hadjar. "Sinceramente, no esperaba que George metiera una rueda en la curva 6, porque la curva era completamente mía. Era consciente de su presencia y, al final, no debería haber confiado en él, pero estas cosas pasan. Está claro que es una pena, me ha arruinado por completo la carrera".

"Para mí, sinceramente, la culpa de lo que ha pasado hoy, el incidente de la primera vuelta, es mía. Si ayer lo hubiera hecho mejor, no saldría séptimo; quizá estaríamos luchando por algo más que un podio y no nos habríamos cruzado con George en el camino. Esas cosas pasan, pero es mejor aprovechar al máximo tus oportunidades. Debería hacerlo mejor".

Russell, que no habló con los medios tras la carrera y, por lo tanto, no se pronunció sobre el incidente, recibió una penalización de 10 segundos, mientras que Hadjar se vio relegado a la 22ª posición, con "pequeños daños en el suelo".

"El ritmo con los neumáticos medios en la primera tanda, cada vez que tenía aire libre, era bueno", afirmó. "Cuando entramos en boxes para cambiar a los blandos, solo di dos vueltas [antes del coche de seguridad y la bandera roja], pero fui muy rápido".

"Durante esa primera vuelta, pensé: 'Tengo opciones de podio', y entonces se acabó", dijo.

La polémica de Hadjar en México:

Isack Hadjar, de Red Bull Racing, hace un trompo

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Tras su primer cambio de neumáticos, Hadjar adelantó sucesivamente a Valtteri Bottas, Ryo Hirakawa, Carlos Sainz y Sergio Pérez. Tuvo mala suerte al entrar en boxes poco antes de que saliera el coche de seguridad y se mostrara la bandera roja; sus posteriores adelantamientos a Sainz, Nico Hulkenberg, Pérez y Alex Albon solo le permitieron subir hasta la 12ª posición, ya que le costó mucho quitarse el tráfico.

"Todo el mundo tiene el modo SM [modo recta]", explicó. "Es simplemente una fila de coches y no hay forma de adelantar. Me costó mucho. Incluso tuve una gran batalla con Checo. Él frenaba muy tarde en la recta y no podía acercarme. Fue muy muy complicado".

"Al fin y al cabo, no es que México fuera [antes] un circuito en el que se pudiera adelantar. Con las temperaturas, la altitud… todo se calienta mucho cuando vas detrás de alguien".

En declaraciones realizadas antes de que se anunciaran las sanciones a Oscar Piastri, Pierre Gasly y Franco Colapinto —lo que significó que, heredara el noveno puesto—, el francés solo pudo ver un aspecto positivo de la carrera.

"Tuvimos una buena salida, y probablemente mi mejor salida en mucho tiempo este año", afirmó. "Tenemos que estar contentos con el trabajo que hicimos. Ahora tenemos que entender por qué salió tan bien para poder repetirlo".

Aun así, este fue otro fin de semana complicado para Hadjar, que solo sumó 11 puntos en los últimos tres grandes premios —menos que los 18 de Liam Lawson—.

"Ahora mismo es frustrante", admitió el piloto de 22 años. "En Malasia hubo un problema con el despliegue; En Singapur, problemas de fiabilidad constantes; en Austin, una salida terrible, me bloquearon en el mapa equivocado. Todo se está alineando para que tenga un domingo horrible. Pero en cuanto encaje, todo encajará y será estupendo", concluyó.

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