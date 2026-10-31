Fórmula 1 GP de México
Hadjar, a comisarios en México F1 por empujar a un fan que quería hacerse una foto
Isack Hadjar empujó a un aficionado que intentaba hacerse un selfie con él en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los comisarios le han llamado a declarar por conducta indebida.
Ed Hardy Rubén Carballo Rosa
Editado: 31 oct 2026, 9:46
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Isack Hadjar ha sido citado ante los comisarios del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1 por un supuesto incidente de "conducta indebida" en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Un aficionado se acercó al piloto de Red Bull para intentar hacerle una foto con él, concretamente un selfie, pero el franco-argelino, furioso tras interrumpirse su sesión de entrenamientos libres 1, lo empujó hasta en dos ocasiones.
"Presunta infracción del artículo 12.2.1.l del Código Deportivo Internacional de la FIA —Conducta indebida—, en relación con un incidente ocurrido hoy en el paddock de la Fórmula 1", reza el informe de los comisarios de este pasado viernes en México, al respecto de lo sucedido. Puedes verlo en vídeo a continuación.
El suceso tuvo lugar entre las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes, tras un primer ensayo de una hora en la que Hadjar sufrió una decepción al terminar apenas en undécima posición, a 1,417 segundos del líder, Charles Leclerc al volante del Ferrari.
Cabe destacar que el galo se vio afectado por problemas con la unidad de potencia, lo que le llevó a completar nada más que 21 vueltas, el tercero que menos hizo en toda la sesión, solo por delante de Jak Crawford (Aston Martin) y Freddie Slater (Audi).
Sin embargo, la situación mejoró ligeramente en la FP2, ya que Hadjar terminó sexto, a 0,410 segundos de Leclerc, que volvió a liderar la tabla de tiempos, mientras que su compañero de equipo, Max Verstappen, se hizo con el quinto puesto.
No está siendo un gran premio tranquilo para Red Bull, por más que se haya completado únicamente una jornada de competición. Max Verstappen, su piloto estandarte, y Liam Lawson, de la escudería hermana de Racing Bulls, han sido sancionados con una posición en la parrilla de salida tras un toque que tuvieron en la FP2. Los comisarios deportivos de la FIA lo consideraron "inaceptable", y tras varias advertencias, decidieron ponerse serios con su castigo respecto a fines de semana previos.
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