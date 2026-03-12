Hace 20 años: Rosberg sorprendió en su debut en F1 remontando desde el fondo

El 12 de marzo de 2006, Nico Rosberg debutó en la Fórmula 1 logrando la séptima posición en el Gran Premio de Bahrein con Williams.

El hijo del campeón de Fórmula 1 de 1982, Keke Rosberg, era uno de los talentos más prometedores de las fórmulas junior; Williams lo fichó como piloto de pruebas después de terminar cuarto en la F3 Euro Series de 2004 en su segundo año, dos puntos por delante del debutante Lewis Hamilton.

Rosberg pasó a competir en la recién creada GP2 Series (actual Fórmula 2) en 2005 y superó a Heikki Kovalainen en la lucha por el título en un duelo mano a mano, lo que le valió el ascenso al campeonato del mundo con Williams junto a Mark Webber. El movimiento se vio facilitado por la decisión de BMW de convertir a Sauber en su equipo oficial y llevarse con ellos a Nick Heidfeld; Williams se conformó con un suministro de motores Cosworth.

Foto de: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Rosberg hizo así su debut en la F1 en el Gran Premio de Bahrein de 2006, en el mismo circuito donde había logrado la gloria en GP2 de forma contundente, ganando las dos carreras del fin de semana apenas seis meses antes.

El alemán —que había cambiado su licencia de competición finlandesa por una alemana en 2004— tenía solo 20 años en el momento de su primer gran premio, pero estaba muy bien valorado por Williams.

"Su talento natural al volante se iguala con su inteligencia fuera del coche, demostrada por su profundo entendimiento técnico y su capacidad para comunicar datos durante los meses que ha pasado como piloto de pruebas esta temporada", escribió el equipo en un comunicado al confirmar a Rosberg como su nuevo piloto titular.

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

"A pesar de su juventud, su amplia experiencia refleja el temprano inicio de los pilotos contemporáneos y es significativo señalar que Nico ha acumulado más salidas en carrera a los 20 años que su padre... en toda su carrera".

El GP de Bahrein 2006 también marcó la implementación del actual sistema de clasificación Q1/Q2/Q3. Rosberg alcanzó la segunda fase de la sesión en Sakhir, tres décimas más lento que Webber; se clasificó 12º en la parrilla, mientras que el australiano fue séptimo.

Pero la salida de Rosberg fue caótica cuando intentó meterse por el interior de Heidfeld en un hueco que siempre iba a cerrarse. El alerón delantero del FW28 se rompió y el debutante se encontró al final del pelotón, a 57 segundos del liderato y a 47 segundos de la última posición que otorgaba puntos.

Foto de: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Sin embargo, el ritmo de Rosberg fue notable. En la vuelta 18 solo había perdido 12 segundos más respecto al eventual ganador de la carrera, Fernando Alonso; en el resto de la prueba incluso recortó tiempo al piloto de Renault y a su rival de Ferrari, Michael Schumacher.

Así, Rosberg fue remontando. Adelantó sucesivamente a Takuma Sato, Scott Speed, Heidfeld, David Coulthard y Christian Klien para terminar séptimo, a 21 segundos de su compañero Webber, que fue sexto —cuando en la segunda vuelta estaba a 46 segundos—, y sumar dos puntos en su debut.

"Miré la pizarra en la primera vuelta y estaba último, a 60 segundos de todos, así que pensé que ya estaba todo perdido y no esperaba nada de la carrera", comentó el piloto de Williams tras la prueba.

"Pero de repente empecé a remontar y por radio me decían: ‘Nico, lo estás haciendo genial, eres el hombre más rápido en pista’. Y yo pensaba: ‘no puede ser’".

Nico Rosberg, Williams Photo by: Mark Capilitan / Sutton Images via Getty Images

"Se sentía muy bien ahí fuera y estaba empujando al máximo. Me fui acercando cada vez más y luego hice algunos adelantamientos muy buenos... lo cual fue muy divertido".

"Podía notar que iba realmente rápido, pero fue un poco una sorpresa. Quiero decir, tenías a [Michael] Schumacher y a [Fernando] Alonso pilotando a fondo en cabeza y yo estaba rodando más rápido que ellos, así que me sorprendió un poco, pero fue realmente genial".

Con 20 años, 8 meses y 13 días, Rosberg se convirtió en el tercer piloto más joven en puntuar en la historia, solo por detrás de Jenson Button y Ricardo Rodríguez; 20 años después, ocupa el puesto 17º en esa lista.

En realidad, Rosberg no solo sumó puntos; también marcó la vuelta rápida de la carrera, superando por una décima a Schumacher y Alonso. Esto le convirtió en el piloto más joven de la historia en lograrlo, superando el récord del español por más de un año.

Nico Rosberg, Williams Photo by: Sutton Images via Getty Images

Tuvieron que pasar diez años para que alguien superara la marca de Rosberg: Max Verstappen marcó la vuelta rápida con 19 años, 1 mes y 14 días en el Gran Premio de Brasil de 2016, en una magistral actuación bajo la lluvia, antes de que Andrea Kimi Antonelli lograra el mismo honor en Japón el año pasado con 18 años, 7 meses y 12 días.

"Creo que es la mejor actuación de un piloto joven que he visto en muchísimo tiempo", comentó el tricampeón del mundo Jackie Stewart.

"No recuerdo una actuación en un primer gran premio que fuera tan impresionante. Yo terminé sexto en mi primer gran premio, pero él salió desde atrás y yo desde luego no hice la vuelta rápida. Su juicio, la manera en que lo hizo... es algo raro hoy en día, pero como piloto de carreras sabe adelantar y lo ejecuta perfectamente".

El resto de la temporada 2006 fue complicado para Rosberg debido a problemas de fiabilidad y algunos errores del piloto, y solo sumó dos puntos más. Sin embargo, su rendimiento fue creciendo durante sus primeras cuatro temporadas en la F1, lo que le llevó a fichar por Mercedes en un movimiento decisivo que culminaría con su trabajado título mundial de 2016… y su retirada del automovilismo apenas cinco días después.

"Nico incluso puede ganar el campeonato del mundo. Llevará tiempo, pero puede hacerlo", dijo el bicampeón del mundo Mika Hakkinen en marzo de 2006. El finlandés difícilmente podría haberlo expresado mejor.

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 2016 World Championship victory behind the scenes Photo by: Paul Ripke