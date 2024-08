Uralkali afirma que Haas no paga y pueden retrasar su viaje a Italia

Haas podría sufrir retrasos para llegar al Gran Premio de Italia, ya que sigue en desacuerdo con Uralkali sobre si se ha abonado un pago que asciende a unos 8.5 millones de euros, después de que la empresa rusa recurriera a los tribunales holandeses para embargar los bienes de la escudería de Fórmula 1.

Los coches y el equipo fueron evaluados por los agentes judiciales y la policía en el pitlane de Zandvoort el jueves por la noche después de que Uralkali afirmara el mes pasado que Haas había incumplido el plazo de julio para el reembolso de un acuerdo de patrocinio cancelado en su día.

Tras una audiencia en un tribunal suizo en junio, se dictaminó que Haas debía reembolsar a Uralkali parte de su pago de patrocinio realizado para 2022, antes de que su acuerdo fuera cancelado a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania.

Aunque el tribunal declaró que Haas estaba en su derecho de rescindir el acuerdo, también dijo que la escudería estadounidense sólo podía quedarse con una parte de los 12 millones de euros de patrocinio pagados por toda la temporada.

Por lo tanto, se ordenó a Haas que devolviera el resto del pago del patrocinio que iba más allá del la fecha del 4 de marzo de 2022, cuando se canceló dicho acuerdo.

Si bien se acordó que la participación de Haas en el GP de Países Bajos podría continuar con normalidad, al equipo se le ha dicho que no se le permitirá retirar sus coches y bienes del país después de la carrera hasta que se haya realizado el pago pendiente.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Las fuentes de Motorsport.com aseguran que Uralkali cree que no se había hecho ningún esfuerzo por parte de Haas para emitir el reembolso hasta que trató de embargar sus activos en Zandvoort.

Haas insiste en que el pago se hizo el viernes por la noche, y el propietario Gene Haas dijo que "todo está arreglado". Se entiende que el pago se envió a través de Oriente Medio, después de que Haas dijese inicialmente que tenían que estar seguros de que cualquier transacción cumplía plenamente con las sanciones que se habían impuesto a varias empresas rusas.

Su comunicado del viernes decía lo siguiente: "Haas tiene la plena intención de pagar a Uralkali todas las cantidades adeudadas de conformidad con el fallo judicial, y no hay ninguna disputa en las cantidades. Haas ha estado trabajando con sus abogados para asegurar que el pago cumplirá con todas las sanciones y reglamentos pertinentes de EE.UU., la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza".

"Vamos a seguir trabajando con Uralkali en los próximos días para terminar de resolver este asunto".

Uralkali no aceptó la excusa de las sanciones como motivo del retraso en el pago y aseguró el domingo que los fondos aún no se habían recibido y que no esperaba ninguna notificación de depósito por ser fin de semana.

También parece que Uralkali está esperando un plan logístico sobre cómo y cuándo se le entregará el coche de Fórmula 1 que se le ha prometido.

A Haas sólo se le permitiría salir de los Países Bajos con todos sus bienes y dirigirse al GP de Italia de la próxima semana en Monza si Uralkali cancela la petición a los tribunales holandeses.

Incluso si se activara ese proceso, en última instancia podría provocar retrasos en el empaquetamiento de la carga antes del viaje a Italia.