Steiner: "Domenicali inspiró el modelo de negocio de Haas F1"

Aunque la mayoría de equipos que han aterrizado en la F1 en los últimos años no han tenido éxito, Haas sí ha conseguido algunos logros y está a punto de iniciar su sexta temporada.

En 2016 llegó a la F1 con un modelo de negocio completamente diferente al de otros equipos, acordando una asociación con Ferrari para comprar todos los componentes que pudiera del conjunto italiano.

Recordando los orígenes del equipo en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Steiner explicó que sus primeras ideas de involucrarse en la gestión de una escudería de F1 surgieron con el fallido proyecto de USF1 en 2009.

"La idea surgió de una manera muy extraña", dijo. "En ese momento, la F1 había perdido fabricantes como BMW, Toyota y Honda, mientras que entre los que querían unirse estaba USF1, que tenía su sede a 15 kilómetros de mi casa".

"Me presentaron a su jefe, Ken Anderson, porque necesitaba que mi empresa hiciera un trabajo para él. Bernie Ecclestone me llamaba regularmente para preguntarme qué estaba pasando, porque el asunto no estaba claro".

"Entonces, un día recibí una llamada de Chad Hurley, el principal inversor, que me preguntó qué hacer para entrar en la F1, ya que yo conocía ese mundo".

"La única solución [que se me ocurrió] era comprar los coches que Dallara estaba construyendo para Campos, pero no había tiempo suficiente para entrar en el campeonato. Después de un par de días me dijo que me pusiera en contacto con el señor Dallara para hablar el asunto".

Mientras Steiner sondeaba las opciones para ayudar a USF1, se reunió con Stefano Domenicali –que entonces era el jefe del equipo Ferrari– para conocer su opinión sobre la situación.

"Una tarde tenía algo de tiempo libre, así que fui a ver a Stefano Domenicali, para preguntarle cómo era el ambiente de la F1 en aquellos años y saber más sobre ella", explicó.

"Stefano me desaconsejó seguir adelante con Hurley porque consideraba que no era un proyecto con una base sólida. Pero la idea de hacer un equipo de F1 ya estaba en mi cabeza, así que lo pensé durante un tiempo".

"En esos meses se hablaba de un tercer equipo de F1 como clientes, así que al cabo de un tiempo volví a llamar a Domenicali para proponerle un proyecto estructurado de forma que tuviera este coche".

"Me dijo: 'Encuentra a alguien dispuesto a invertir seriamente en las carreras y luego ya veremos'. Así que empecé a contactar con gente del mundo de las carreras, hasta que encontré a alguien que conocía a Gene Haas, que estaba involucrado en la NASCAR en ese momento".

"Nos reunimos y empezamos a hablar de ello, primero de forma distante y luego en detalle. Las negociaciones duraron un año y al final Gene se convenció de unirse, así que me pidió que le consiguiera una plaza".

"Siempre es difícil al principio, pero una vez que encuentras a alguien que financie el proyecto, entonces solo es cuestión de trabajar en él para hacerlo realidad, hacerlo bien y utilizar los conocimientos que tienes".

Haas ha mantenido sus lazos con Ferrari desde que se unió a la F1. La asociación se ha reforzado para esta temporada con la creación de una instalación para el equipo estadounidense en Maranello.