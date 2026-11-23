Fórmula 1 GP de Las Vegas

Haas F1 retendrá a Rafael Cámara, poniendo fin a sus opciones de título en la F2

Rafael Cámara correrá los grandes premios de F1 de Qatar y Abu Dhabi para adquirir experiencia de cara a 2027, a pesar de que aventaja en siete puntos a Nikola Tsolov en la general de la Fórmula 2.

Filip Cleeren

Publicado: 23 nov 2026, 16:36

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El debutante de Haas en la Fórmula 1, Rafael Camara, terminará la temporada con la escudería americana en Qatar y Abu Dhabi, lo que supone, en la práctica, el fin de sus aspiraciones al título de la Fórmula 2.

Cámara fue confirmado en octubre como sustituto a tiempo completo de Esteban Ocon para 2027, y se le concedió el puesto de forma acelerada tras el deterioro de la relación del francés con la escuadra de propiedad americana.

Después de que el piloto de pruebas, Ryo Hirakawa, se hiciera cargo del coche de Ocon a mitad del fin de semana del Gran Premio de México, Cámara debutó en la F1 en su país natal, Brasil, y también pilotó el VF-26 en el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana.

Sin embargo, las dos últimas pruebas del calendario planteaban una decisión más difícil, ya que el piloto de 21 años lidera la F2 con siete puntos de ventaja sobre el joven de Red Bull, Nikola Tsolov. Y los pilotos no pueden participar tanto en la F1 como en la F2 el mismo fin de semana.

Haas ha decidido mantener al brasileño en el asiento para terminar la temporada, en lugar de volver a contar con Hirakawa, con el fin de que Cámara adquiera la mayor experiencia posible de cara a su campaña de debut, en 2027.

"Estamos encantados de poder terminar la temporada con Rafa al volante y aprovechar sus dos primeras participaciones con el equipo en Brasil y Estados Unidos", declaró el director de Haas F1, Ayao Komatsu.

Rafael Camara, Haas

Foto de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

"Me alegra mucho que Rafa haya aprovechado cada sesión en pista como una oportunidad de aprendizaje y se haya integrado aún más en el equipo. Ahora podremos terminar la temporada juntos, lo cual nos beneficia a todos de cara a una pretemporada relativamente corta y mientras se ponen en marcha nuestros preparativos para 2027".

Cámara terminó vigésimo tras una difícil prueba de debut en Interlagos, disputada sobre mojado, y se clasificó decimosexto en Las Vegas.

Aunque a Tsolov ahora solo le faltan siete puntos para igualar a Camara, la ausencia de este último también aumenta las posibilidades de título de Alex Dunne, tercero en la clasificación, que se encuentra a 18 puntos del brasileño.

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