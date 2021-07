Steiner ve cerca la renovación de contrato de Mick Schumacher

El jefe del equipo norteamericano de Fórmula 1, Guenther Steiner, espera que Mick Schumacher firme pronto un nuevo contrato para 2022, afirmando que solo faltan detalles.

El junior de Ferrari, que ganó el título de Fórmula 2 de la FIA en 2020, debutó en la F1 en 2021 con Haas, en unas circunstancias difíciles.

Hasta ahora, el alemán no ha logrado sumar puntos con un monoplaza poco competitivo, y solo consiguió pasar de la Q1 a la Q2 en una ocasión, en el Gran Premio de Francia.

Su mejor resultado, por otra parte, fue una 13ª posición en el Gran Premio de Azerbaiyán en junio.

A pesar de sufrir con un coche poco competitivo, Mick Schumacher ha estado impresionando a su equipo sin hacer mucho ruido y superando cómodamente a su compañero de equipo, Nikita Mazepin.

Haas está feliz de que ambos pilotos continúen en 2022. Mazepin ya está inscrito, y Steiner confirmó que "todo está firmado, todo está bien".

También se están llevando a cabo conversaciones con Schumacher y su equipo matriz, Ferrari, pero debido a que también se involucra a un tercero, no se avanza tan rápido.

"Hay algunas cosas que deben resolverse. Es un contrato a tres bandas, obviamente, porque tiene uno con Ferrari", comentó Steiner en el Gran Premio de Gran Bretaña.

"Faltan algunas cruces para las 'T' y algunos puntos para las 'I', y llegaremos a ello. Pero Mick no... no está tratando de decir que no está firmado, pero hay acuerdos vigentes".

"Pero debido a que el contrato es a tres bandas, siempre es más difícil que cuando es un contacto directo cara a cara".

Schumacher dijo que estaba concentrado en sus próximas carreras más que en su futuro a largo plazo, pero añadió que le gustaría resolver su contrato durante las vacaciones de verano después del Gran Premio de Hungría de la próxima semana.

"Obviamente, en este momento me centro realmente en el aquí, ahora, en la carrera", dijo el joven en Silverstone.

"Ya sabes, llegan pronto las vacaciones de verano y ahí es realmente cuando estaré completamente centrado en ello".