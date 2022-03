Haas confirma a Fittipaldi en los test y explica la ruptura con Mazepin

Cargar el reproductor de audio

El equipo Haas no esperó a que entrara la semana de los test en Bahrein para aclarar a profundidad la ruptura con el patrocinador ruso Uralkali y el piloto Nikita Mazepin, ambos fuera de la escudería estadounidense que compite en la parrilla de la Fórmula 1 tras el anuncio del pasado sábado.

Durante la carrera de NASCAR Cup en Las Vegas este domingo por la tarde, Gene Haas, dueño del equipo Sterwart-Haas y de Haas F1, explicó la decisión de dar por terminada su relación con la empresa y el piloto ruso, influenciado por la invasión de Rusia a Ucrania.

"Hubo muchas críticas intensas sobre la invasión a Ucrania y la situación se volvió abrumadora. No podíamos lidiar con todo eso, nuestros otros patrocinadores no pueden lidiar con todo eso", dijo Haas a The Associated Press antes de la salida de la carrera.

Muchos en el paddock consideraban la salida del patrocinador Uralkali como un fuerte golpe económico para la economía de Haas. En 2021 el equipo apostó por no invertir en desarrollar el monoplaza con vistas a centrar sus herramientas y aprovechar el nuevo reglamento técnico que entra en vigor en 2022.

Pero Gene Haas quiso despejar cualquier duda y, primero aclarar que, al contrario de lo que algunos pensaron, el equipo es de su propiedad, aunque tuviera un potente patrocionador ruso.

"Haas siempre ha sido el patrocinador principal, no sé por qué la gente dijo que se convirtió en un equipo ruso. Haas Automation siempre estuvo en el coche", recordó el empresario.

Respecto a la economía quiso asegurar que estarán en la parrilla, incluso sin el presupuesto aportado por Mazepin. "Estamos bien. Estamos bien. Nos gustaría tener más dinero, por supuesto, pero estamos bien", dijo. "Esto sólo nos da un número negativo mayor".

Fittipaldi a los test con Haas, pero aún no confirmado para toda la temporada de F1 2022

Pietro Fittipaldi, piloto de Haas F1

El próximo 10 de marzo empieza la segunda semana de test de pretemporada de la Fórmula 1 2022 en Bahrein y el dueño de la escudería ha confirmado que Pietro Fittipaldi será el compañero de Mick Schumacher en las tres sesiones en Sakhir.

"Pietro estará allí, para eso está, es el piloto de pruebas", señaló el directivo, que sin embargo no garantizó que el brasileño vaya a disputar la primera carrera del mundial, que se celebrará el 20 de marzo en el mismo circuito.

"Estamos en el proceso de analizar a varios candidatos, veremos quién está disponible y con qué tenemos que lidiar".