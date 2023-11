Haas combinará las mejores piezas de su F1 para Las Vegas

La decisión no se debe a un intento de recopilar datos de forma consecutiva, sino simplemente a las preferencias de cada piloto. El equipo tomó una dirección diferente con el paquete de mejoras, visto por primera vez en el Gran Premio de Estados Unidos, y desde entonces, han avanzado algunas posiciones en la parrilla.

Sin embargo, los monoplazas siguen sufriendo con sus neumáticos durante los stint de carrera, dejando a los Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg indefensos.

"Nico [Hulkenberg] cree que la especificación antigua le va mejor, y Kevin [Magnussen] opina lo contrario", dijo el director de la escudería, Guenther Steiner, sobre la decisión de rodar con ambas versiones. "Hemos optado por darles lo que quieren, tenemos dos carreras por delante, y nada que perder, así que hemos intentado hacer lo que hemos podido".

"Podríamos hablar de recopilar datos, pero tenemos suficientes ya, es una decisión basada en lo que le gusta a cada piloto más que otra cosa. Les pone en una posición cómoda para que estén lo más contentos posible con el coche que les toque", dijo el italiano, y explicó el desafío al que se enfrentan en el Gran Premio de Las Vegas.

"Las bajas temperaturas son un reto, como todo el mundo sabe hay que mantener los neumáticos por encima de la temperatura mínima, que es superior a cinco grados, así que siempre tenemos que mantenerlos un poco más calientes, pero también depende mucho del asfalto", comentó. "Es una combinación de temperatura y rugosidad del asfalto, pero no creo que la degradación pueda ser mucho peor para nosotros que en Brasil. El jueves, durante los entrenamientos, conoceremos la superficie, la pista, la temperatura y entonces sabremos más".

Guenther Steiner indicó que el principal problema en las carreras es el sobrecalentamiento de la superficie de las gomas, provocado por un deslizamiento excesivo, y subrayó que hay que solucionarlo para 2024: "Estamos aprendiendo lo que no funciona, pero creo que tenemos que solucionarlo. Sabemos lo que necesitamos en la aerodinámica, pero todavía tenemos que conseguirlo, obviamente".

"Vamos en la dirección correcta, espero, en el túnel de viento, y para el año que viene, solucionaremos esto, aprenderemos sobre la refrigeración de las llantas, y todas esas cosas", dijo a Motorsport.com. "De momento, ya no tenemos un gran problema con la temperatura de la carcasa, ahora es solo el deslizamiento, el sobrecalentamiento de la superficie".

"Se aprende poco a poco, pero no podemos seguir aprendiendo, tenemos que dar algunos resultados, para ser sinceros. Al menos estamos haciendo algo, porque el otro coche no funcionaba", aseguró el italiano, quien dejó claro que el problema de los neumáticos seguía siendo muy evidente en Interlagos, la tercera carrera del equipo desde que se introdujo el paquete de actualizaciones.

Después de que las reparaciones de los daños sufridos en el accidente de la salida se completaran durante el periodo de bandera roja, Nico Hulkenberg terminó finalmente 12º, superando solo a los coches que estaban una vuelta por debajo en la reanudación: "Nico sufrió mucho. Es todo gestión. No son carreras, es gestión, es un patrón de todo el año, no son solo los [neumáticos] traseros, son todos, tenemos un gran problema, no podemos mantenerlos vivos".

