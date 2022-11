Haas anunciará esta semana sus de pilotos para la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Únicamente quedan dos pruebas antes de que finalice la temporada de Fórmula 1 2022. Desde el parón de verano se han ido dando a conocer cuáles serán los futuros pilotos principales de cada una de las escuderías, pero Haas se ha reservado para el último momento.

La "cuestión Mico" se resolverá la próxima semana, tal y como afirmó el jefe de equipo de Haas, Günter Steiner, en Sao Paulo. Cuando Motorsport.com le preguntó si la escudería había decidido quién será el compañero de equipo de Kevin Magnussen, Steiner respondió: "Sí. Solo tenemos que resolver los detalles de cómo vamos a hacerlo".

Hasta este jueves, el jefe de Haas no quiso revelar si el anuncio del nuevo piloto se daría antes o después de que finalizase la temporada 2022. Sin embargo, las conjeturas ya se han terminado.

La decisión se comunicará oficialmente la próxima semana, tal y como adelantó Steiner en la rueda de prensa de la FIA en el Gran Premio de Sao Paulo en Brasil.

"Esperen el anuncio en algún momento de la próxima semana", dijo a todo el elenco de la prensa. "Pero no voy a decir el día, porque si lo hago todo el mundo estará esperando a ese día. Pero ocurrirá la próxima semana seguro".

Por el momento, no hay ninguna decisión clara sobre si la decisión ha inclinado la balanza en favor de Mick Schumacher o de Nico Hülkenberg. No obstante, muchos tienen la sensación de que el próximo Gran Premio de Abu Dhabi será la última carrera que dispute el hijo del siete veces campeón del mundo junto a la escudería estadounidense.

"Ayer casi me dio pena", dijo Steiner sobre el joven de 23 años. "Hizo un buen trabajo en la Q1. Las dos primeras tandas fueron muy buenas, pero con los neumáticos de seco no encontró el feeling adecuado. Ha perdido un poco de temperatura en los neumáticos en su vuelta de salida cuando le han adelantado otros coches y entonces no ha podido coger la temperatura de nuevo, ha perdido la confianza y ha empezado a derrapar".

Mick Schumacher tuvo "momentos muy buenos y también muy malos" en 2022. Steiner hizo un balance provisional a dos carreras del final de la temporada, y cree que la actuación del alemán ha sido como "un sube y baja".

En el lado positivo, señala: "Se ha vuelto más consistente. Ha mejorado. Fue muy duro al principio de la temporada, cuando le lanzamos al vacío con un coche mejor y un compañero de equipo muy bueno".

"Fue entonces cuando se dio cuenta de que esta es la verdadera Fórmula 1. Pero luego se recuperó bien y fue capaz de mejorar", apostilló.