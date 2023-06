Haas, abierto a negociar con Alfa Romeo, pero sin oferta todavía

Alfa Romeo pondrá fin a su actual acuerdo con Sauber al final de la presente temporada de Fórmula 1, y todavía no ha decidido si continuarán o no en la categoría. En el Gran Premio de Mónaco, se produjo una reunión entre el director del equipo Haas, Guenther Steiner, y el CEO de la firma italiana, Jean-Philippe Imparato, y eso dio pie a rumores sobre que se podrían unirse para un posible patrocinio en 2024.

Antes de la disputa del Gran Premio de España, el jefe de los estadounidenses dijo que hablar de un acuerdo prematuro sería algo atractivo para la escudería, y cuando Motorsport.com le preguntó si se haría realidad, contestó: "Mucha gente me lo está diciendo, pero los únicos que no me lo han dicho todavía son los de Alfa Romeo".

"Obviamente, están estudiando lo que van a hacer en el futuro, y han venido a vernos, a ver cómo nos va, fue una presentación, nada más", explicó. "Nunca me había reunido con el director general en mi vida, solo nos presentaron, no había nada que ocultar, fue un 'hola', eso es todo, no sé qué harán en el futuro".

El conjunto norteamericano ya tiene un contrato vigente a largo plazo con Moneygram, y Steiner dijo que cualquier asociación con Alfa Romeo en el futuro tendría que hacerse junto a esa empresa.

Cuando se le puso sobre la mesa si Haas estaría dispuesto a llegar a otro acuerdo, e incluso quizá perder el nombre del apellido del propietario, el máximo responsable aseguró: "No lo sé porque nunca hemos hablado de eso. No tengo una respuesta porque no hemos hablado con Gene [Haas] sobre ello, no hay nada, así que ni siquiera pienso en ello, tengo muchas otras cosas por hacer".

El italiano también dijo que no había ninguna indicación de sus conversaciones con Alfa Romeo sobre lo que la compañía tenía intención de hacer el próximo año: "Creo que están mirando lo que quieren hacer, esa es mi sensación, pero no me lo han dicho", concluyó.

