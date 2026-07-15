Más de 2 años después: la guerra política de Red Bull en 2024 ha tenido el efecto contrario

No suelo escuchar demasiados podcasts sobre Fórmula 1. Al fin y al cabo, ya paso suficientes horas al día pensando en este deporte como para dedicarle también mi tiempo libre. Por eso, sigue siendo un misterio qué me llevó a escuchar un domingo por la tarde, camino del supermercado, la entrevista de Sergio Pérez en el High Performance Podcast. Pero así fue, dejando de lado los habituales podcasts y la lista de reproducción de Getdown Services durante el trayecto hasta Tesco.

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Presentado por el excomentarista de la BBC Jake Humphrey, el programa ha conseguido reunir a numerosos protagonistas de la Fórmula 1, que suelen ofrecer reflexiones muy interesantes sobre sus carreras dentro del campeonato.

Pérez habló con bastante sinceridad de varios temas: de cómo llegó a Europa siendo muy joven para buscarse un futuro, de cómo tuvo que familiarizarse con el sistema judicial británico para impulsar la entrada en administración de Force India y salvar al equipo de una orden de liquidación provocada por un proveedor impagado, y posteriormente de su llegada a Red Bull tras perder su asiento en la escudería de Silverstone, justo antes de que se transformara en Aston Martin.

El mexicano llegó incluso a teorizar que, de no haber logrado aquella inesperada victoria en el GP de Sakhir de 2020 —disputado en el trazado exterior de Bahrein (F1, ¿por qué no recuperarlo?)—, probablemente nunca habría sido candidato para sustituir a Alex Albon en Red Bull.

En un primer momento, Pérez fue posiblemente el compañero de equipo más competitivo al que se enfrentó Max Verstappen desde la marcha de Daniel Ricciardo. No tanto por haber conseguido únicamente una victoria en 2021, precisamente en su circuito talismán de Bakú, sino por todo lo que hizo para ayudar a Verstappen durante el polémico desenlace del campeonato en Abu Dhabi: le dio rebufo para lograr la pole y, posteriormente, contuvo a Lewis Hamilton durante varias vueltas para favorecer a su compañero.

Aquella actuación le valió el apodo de "Ministro mexicano de Defensa", y Pérez confiaba en que el cambio reglamentario de 2022 le permitiría acercarse todavía más a Verstappen.

Tras un sólido 2022, en el que ganó dos carreras y subió al podio en numerosas ocasiones —aunque siempre como el fiel escudero de Verstappen—, comenzó 2023 de forma espectacular y durante unas semanas pareció realmente capaz de luchar por el título.

Con el imbatible RB19, ambos pilotos de Red Bull sumaban dos victorias cada uno tras las cuatro primeras carreras. Pérez logró además la pole en Miami después de que Verstappen no pudiera marcar un tiempo en clasificación, pero aquel fue el punto de inflexión. El neerlandés, saliendo noveno, remontó hasta alcanzarle y adelantarle en las últimas vueltas.

Desde entonces, Pérez pareció perder la confianza, mientras Verstappen encadenaba victoria tras victoria en una de las temporadas más dominantes que ha visto nunca la Fórmula 1, pese a que el mexicano seguía luchando con un coche que, para él, era cada vez más difícil de pilotar.

En su reciente aparición en el podcast, Pérez recuperó además una declaración que ya había hecho en 2023: aseguró que Christian Horner le dejó muy claro desde el primer momento cuál era la filosofía de Red Bull. "La primera vez que me reuní con Christian me dijo: 'Competimos con dos coches porque tenemos que hacerlo; si pudiéramos, correríamos encantados solo con uno. Todo está pensado para Max, todo gira alrededor de Max. Queremos ganar el campeonato'".

Un frente unido: Red Bull celebró con orgullo el título de 2023... hasta que todo empezó a romperse. Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

La falta de estabilidad en el segundo coche tampoco ayudó. Cuando Ricciardo se marchó a Renault, probablemente al percibir que el equilibrio de poder empezaba a cambiar, Pierre Gasly heredó el asiento y enseguida sufrió con un tren delantero extremadamente agresivo que Verstappen manejaba con absoluta naturalidad.

Al no convencer sus actuaciones, Gasly fue sustituido a mitad de temporada por Alex Albon, que terminó encontrándose exactamente con los mismos problemas.

Pérez, gracias a su mayor experiencia, parecía capaz de adaptarse mejor. Sin embargo, el consenso general durante 2023 era que, conforme evolucionaba el RB19 y las mejoras favorecían aún más el estilo de conducción de Verstappen, la confianza de Pérez iba desapareciendo.

Algo parecido ocurrió en 2024, aunque en aquella ocasión el RB20 terminó convirtiéndose incluso en un problema para el propio Verstappen, que llegó a definirlo como un "monstruo imposible de conducir".

Y así, Red Bull volvió a repetir el patrón una vez prescindió de Pérez al final de la temporada. Liam Lawson apenas duró dos carreras antes de ser sustituido por Yuki Tsunoda, y ninguno de los dos tuvo realmente tiempo para adaptarse a un coche tan particular como el Red Bull.

Pero volvamos un momento atrás. Si es cierto, como sostiene Pérez, que Red Bull estaba completamente diseñado alrededor de Verstappen, resulta interesante analizar cómo evolucionó el equipo a partir de ahí.

Con el núcleo formado por Christian Horner, Helmut Marko, Adrian Newey, Gianpiero Lambiase, Jonathan Wheatley y compañía, Verstappen contaba con una estructura plenamente alineada con esa filosofía. Y si el segundo asiento iba cambiando constantemente de piloto, tenía todo el sentido que la dirección técnica se orientara hacia quien: a) era un talento generacional y uno de los mejores pilotos que ha visto nunca la Fórmula 1; b) tenía muchas probabilidades de permanecer durante años en el equipo.

Pero todo cambió en 2024, ya un par de años después del fallecimiento de Dietrich Mateschitz. El control absoluto que Christian Horner había ejercido durante dos décadas comenzó a tambalearse tras las acusaciones de conducta inapropiada en su contra y la filtración masiva a todo el paddock de supuestos mensajes de WhatsApp intercambiados con una empleada del equipo.

La crisis continuó incluso cuando Horner parecía haber superado el peor momento. Era un secreto a voces que él y Helmut Marko discrepaban profundamente sobre el rumbo que debía tomar Red Bull.

Horner trató de reforzar su posición apoyándose en la parte tailandesa del accionariado de Red Bull GmbH, mientras que Marko encontró respaldo en el sector austríaco.

Mekies parece haber devuelto el equilibrio al equipo. Hadjar está firmando una gran segunda temporada y ya puede compararse con Verstappen en ritmo a una vuelta. Foto de: Max Slovencik / Getty Images

Aunque esta temporada Red Bull está encontrando muchas más dificultades con un RB22 tan impredecible como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, Mekies parece haber aportado equilibrio al equipo. Hadjar está haciendo un gran trabajo en su segunda temporada y realmente está plantando cara a Verstappen en cuanto al ritmo a una vuelta. El ritmo de carrera todavía se le resiste un poco al francés, pero no hay que olvidar que apenas está en su segundo año.

Es cierto que Verstappen se ha mostrado algo descontento con el coche, pero eso no le ha impedido firmar algunas actuaciones dignas de sus mejores tiempos, como las de Montreal y Austria. Verstappen sigue siendo el piloto de referencia del equipo, pero Hadjar está teniendo oportunidades para rendir a su lado.

Entonces, ¿ha merecido la pena todo esto? En el momento álgido de la crisis en torno a Horner, Jos Verstappen pronosticó que "el equipo corre el riesgo de romperse" y que "acabará explotando". Sin querer hablar por él, probablemente quedó satisfecho con el desenlace inicial de 2025, aunque quizá no tanto con la marcha de Marko.

¿Ha terminado todo ello beneficiando a su hijo?

Si acaso, podría decirse que ha ocurrido justo lo contrario: uno a uno, los integrantes del llamado "eje Verstappen" han ido abandonando el equipo. Newey se marchó, Horner (que seguía siendo uno de los principales apoyos del cuatro veces campeón del mundo) fue despedido, Marko dejó Red Bull a finales de 2025 y ahora está previsto que Lambiase se incorpore a McLaren en 2028. No es de extrañar que hayan surgido rumores sobre conversaciones entre Verstappen y McLaren, ya que la estructura interna de Red Bull ha cambiado profundamente respecto a la que acompañó al neerlandés durante sus años de gloria.

Hace aproximadamente un año todavía podía decirse que este seguía siendo el equipo de Verstappen; él y el coche eran una sola cosa, persiguiendo al dúo de McLaren como un tiburón acechando a su presa, con el respaldo absoluto de un equipo hambriento por prolongar su dominio durante la era del efecto suelo. Hoy resulta bastante más difícil afirmarlo, cuando Verstappen muestra claramente su decepción por no sentirse escuchado, expresa cada dos semanas su frustración con el coche o incluso contempla activamente otras opciones para su futuro profesional.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images



Eso no quiere decir que Red Bull no necesitara una renovación, pero sí necesitaba definirse: ¿era un equipo de Fórmula 1 o el equipo de Fórmula 1 de Max Verstappen? Probablemente, optar por lo primero no habría sido posible bajo su anterior dirección.

Así lo resumió Pérez durante su aparición en el High Performance Podcast: "Hubo momentos muy duros, periodos muy complicados, especialmente al final. La presión y todo lo que pasaba internamente. Tuvimos demasiado éxito. Creo que la gente se aburrió y empezó a pelearse entre ella, con todo el drama que hubo al final, pero fueron cuatro años fantásticos".

Y, al fin y al cabo, esa es la cuestión, ¿no? Cuando las cosas van bien, todo el mundo quiere meter mano, sin importar demasiado cómo acabe saliendo el resultado después. La lista de deseos de ciertas personas dentro de Red Bull se ha cumplido por completo... pero el efecto final no ha sido el que esperaban.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images