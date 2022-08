Grosjean revela por qué aún no ha hecho su test con un F1 de Mercedes

Cargar el reproductor de audio

La vida cambió para siempre para Romain Grosjean un 29 de noviembre de 2020, el día en el que escapó por segundos de la muerte en un terrible a la par que espectacular accidente en la salida del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1.

El piloto francés quedó envuelto en una bola de fuego provocada por el impacto contra la barrera de metal de su Haas, el cual se partió por la mitad, y pudo escapar de manera milagrosa con apenas unas quemaduras. La respiración se contuvo en todo el paddock durante casi una hora hasta que se supo que el galo estaba bien, incluso habló con su familia mientras era trasladado al hospital más cercano en el que descansó hasta regresar al circuito para dar las gracias a todos aquellos que arriesgaron su vida para salvarle.

Grosjean, que ya acumulaba 11 temporadas en el Gran Circo, sabía que ese había sido su final en la máxima categoría del automovilismo, y aunque le aguardaba un futuro en la IndyCar, en Mercedes no querían que se despidiera de una forma tan triste. Por ello, a través de su jefe, Toto Wolff, le aseguraron un día de test con uno de sus monoplazas campeones, algo que se suponía que iba a realizarse en el Gran Premio de Francia, delante de su público, pero nunca sucedió, aunque se publicaron imágenes en las que se hizo el asiento con el propio mono negro del equipo germano.

Ahora, meses después, el galo ha revelado qué ocurrió para que aún no se haya producido esa exhibición para decir adiós a la Fórmula 1. En un vídeo en su canal de YouTube, cuando se le preguntó si se había subido a la flecha de plata, Grosjean dijo: "No, todavía no. Es 100% mi culpa, porque no he podido darle a Mercedes unas fechas para estar de vuelta en Europa, y si alguien sigue mis redes sociales puede ver que me he mudado a Estados Unidos, en concreto a Miami".

"Esta es mi casa en Miami, este es mi sofá", bromeaba mientras mostraba parte de su hogar. "Me mudé en diciembre de 2021, y he estado muy ocupado desde 2020, aunque se suponía que iba a pilotar el Mercedes en el Gran Premio de Francia para después hacer un día de prueba en el circuito de Le Castellet, en Paul Ricard".

"Pero por el COVID-19, la fecha de Francia se movió, tenía carrera ese mismo fin de semana. Queríamos hacer el día de test, pero como había una cuarentena entre el país y Reino Unido, para mí era muy complicado, así que buscamos una fecha para septiembre en Silverstone", indicó el ex piloto de Haas.

Cuando todo parecía listo para que Grosjean disfrutara por fin de una experiencia en un monoplaza campeón del mundo, volvió a ocurrir otro infortunio: "Sin embargo, el circuito estaba ocupado, pero he estado en contacto con Mercedes y con Toto [Wolff] otra vez, incluso con él en Miami en el gran premio de Fórmula 1".

"Me dijo que sí, que el día de pruebas iba a ocurrir, y no tengo dudas, porque han estado hablando conmigo todo el tiempo, pero es mi culpa por no tener tiempo para regresar a Europa", reveló el galo. "Estoy muy emocionado por hacerlo, porque debería ser con el Mercedes de 2019 o el de 2020, que son dos de los más rápidos que se han hecho, así que es muy emocionante".

