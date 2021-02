Grosjean: "He odiado y amado el paddock de la F1 por igual"

Uno de los motivos que ha llevado a Grosjean a la Indycar en 2021será la posibilidad de luchar por podios y victorias. El año pasado causó una pequeño revuelo cuando cuestionó si la Fórmula 1 debería ser clasificada como un deporte dada la disparidad entre los coches más rápidos y los más lentos, apuntando que era como obligar a Roger Federer a competir en Roland Garros con una pala de ping-pong.

No es de extrañar que Grosjean esté a favor de que haya igualdad de condiciones, ya que destacó en categorías inferiores casi sin especificaciones. Entre 2005 y 2011 ganó los títulos de la Fórmula Renault, la Fórmula 3 Euroseries, la GP2 (actual Fórmula 2), la GP2 Asia y el Auto GP. Sus éxitos incluso acallaron las dudas que le rodeaban después de que Renault le dejara después de siete carreras tras el despido de Nelson Piquet Jr. a mitad de temporada.

No hay muchos en la F1 pilotos que, tras una primera participación mediocre, tengan una segunda oportunidad y lleguen a lo más alto más dos años después. Sin embargo, a finales de 2011, las actuaciones de Grosjean en la GP2 le hicieron fichar por el equipo Lotus.

Primer podio con Lotus en el GP de Bahrein 2012

En los siguientes cuatro años consiguió 10 podios, rozó la victoria en un par de ocasiones y terminó en el top 10 del campeonato un par de veces. Pero en los cinco años posteriores en Haas, cada temporada fue a menos con un equipo que parecía perder cada vez más el ritmo.

"Mientras hago bicicleta estática frente al televisor, veo el canal de la IndyCar en YouTube –es realmente bueno, con resúmenes de 30 minutos o repeticiones de carreras completas– de 2020, 2019 y 2018. Tengo que decir que son carreras puras que me encantan desde muchos años cuando venía, y que eché de menos últimamente. En la Fórmula 1, ni siquiera te das cuenta de que estás compitiendo en el mismo campeonato que Mercedes", explicaba Grosjean en una entrevista con Motorsport.com.

"Saber que básicamente todos tienen el mismo coche, las mismas oportunidades, es algo que he echado de menos. Y luego saber que si tienes una clasificación complicada o un problema al principio de la carrera, tú como piloto puedes marcar la diferencia porque los coches están muy igualados o el equipo puede ayudarte a marcar la diferencia con la estrategia...".

"Así que aunque Dale Coyne tiene un equipo más pequeño que Roger Penske y Chip Ganassi, los coches son más o menos los mismos. Así que si trabajamos bien juntos y aprovecho mi experiencia, podremos competir. Tengo mucho que aprender, lo sé: nunca he hecho una salida lanzada con monoplazas, tengo que aprender el comportamiento de los neumáticos, todos los detalles de todos los circuitos. Pero si todos trabajamos bien juntos, creo que podemos conseguir grandes cosas".

Recuperado físicamente

Seis semanas después del accidente en Bahrein, su mano izquierda todavía estaba morada, con el nudillo del dedo índice izquierdo cicatrizando. Sin dirección asistida, los coches de la IndyCar son vehículos difíciles de manejar y, dada la naturaleza accidentada de los circuitos urbanos y la necesidad de utilizar los bordillos incluso en las pistas más suaves, agarrar el volante con suficiente fuerza podría causarle algunos problemas.

"La mano derecha está bien al 100% y la izquierda diría que al 50%", admite. "Pero está mejorando cada día. Para nuestro primer test en Barber, el 22 de febrero, puede que tenga alguna limitación a la hora de utilizar algunos bordillos. En la chicane en bajada los pilotos utilizan mucho el bordillo del lado izquierdo y eso podría ser todavía un poco complicado. Pero para cuando volvamos allí para la primera carrera de la temporada, a mediados de abril, debería estar totalmente recuperado y listo para salir. Estoy deseando que llegue".

Además de Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell, Alex Albon, Sergio Pérez, Daniil Kvyat –todos los pilotos de F1 que terminaban contrato a finales de 2020– estaban en la larga lista de potenciales pilotos de Dale Coyne para 2021 el verano pasado. También estaba Nico Hulkenberg, algunos pilotos destacados de F2, probadores de F1 y probablemente alguno de la Super Fórmula de Japón [allí fichó a Alex Palou antes de que Ganassi se lo arrebatase esta temporada].

Varios de esos talentosos pilotos, podrían haber hecho una temporada en la IndyCar con DCR estando menos comprometidos con la causa, distraídos por sus intenciones de volver a la escena europea. En el caso de los pilotos de Haas, Magnussen y Grosjean, parece que sus movimientos a Estados Unidos se han hecho haciendo sin mirar atrás.

"Echaré de menos algunas cosas, como la gente con la que he estado trabajando", reconoce Grosjean. "Mi ingeniero jefe de Haas, Ayao Komatsu, es alguien con quien he trabajado desde 2009. Estuvo conmigo en Lotus y luego me acompañó cuando me fui a Haas. Y hay muchas otras personas con las que he trabajado durante muchos años a las que también echaré de menos".

"Pero cuando dejé el paddock de Bahrein, me dije a mí mismo, 'odiaba ese paddock tanto como lo amaba', y es que lo que más he echado de menos en estos últimos años ha sido la oportunidad de ganar carreras. Es algo que quiero encontrar con Dale Coyne. Me está dando una gran oportunidad aquí".

Oportunidades en resistencia

Muchos pilotos criados en Europa, especialmente los franceses, seguramente nombran las 24 horas de Le Mans como la primero que quieren hacer fuera de su actividad habitual. Por lo tanto, es de entender que se inclinen por las carreras de resistencia una vez que las oportunidades de la Fórmula 1 desaparecen. El antiguo compañero de equipo de Grosjean en Haas F1, Kevin Magnussen, ha hecho eso, aunque no en el Mundial de resistencia (WEC), sino en el campeonato IMSA. Aunque Grosjean dice que tenía opciones allí, ninguna de ellas era tan atractiva como la de la IndyCar.

Grosjean ya ganó con un Ford GT en Matech Competition in 2010.

"Sí, había otras categorías, otras oportunidades, sobre todo de coches deportivos", dijo. "LMDh, la nueva generación llega en 2023 y eso es interesante. Pero quedan dos años antes de eso y yo quería correr en algo que fuera a disfrutar".

"Obviamente, nunca he conducido en IndyCar, pero estoy bastante seguro de que me voy a divertir. Todas las personas que conozco y con las que he hablado–mi ingeniero en Haas, Simon Pagenaud, Marcus Ericsson– me han dicho: 'Te va a encantar. Va a ser genial'. Una cosa de la que me di cuenta después de mi accidente en Bahrein y de ver la muerte tan de cerca, es que quería correr algo con lo que me fuera a divertir", zanja.

