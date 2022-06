Cargar el reproductor de audio

Drive to Survive ha desafiado la tendencia de la gran mayoría de las series al aumentar de forma constante sus números de audiencia, en lugar de disminuir temporada tras temporada. La tercera season, grabada durante 2020 con la Covid-19, tuvo más audiencia que la primera y la segunda temporada, marcando un punto de referencia que ha sido superado de nuevo por la cuarta temporada, que salió a principios de este año.

Vistos esos números, no sorprende que Netflix haya renovado Drive to Survive no solo para la quinta temporada, sino también para la sexta, asegurando que la docuserie permanezca en su catálogo hasta al menos 2024.

Sin embargo, el debate sobre el uso de la licencia creativa en la serie se ha intensificado mucho en estas últimas temporadas, sobre todo después de que el campeón del mundo, Max Verstappen, lo citara como la razón principal por la que se negaba a participar en la serie. Su ausencia podría ser clave, dada la atención que se puso en su batalla con Lewis Hamilton por el título mundial.

Pero, para sorpresa de los grandes expertos, la ausencia de grandes nombres siempre ha formado parte de la razón por la que Drive to Survive ha tenido tanto éxito en todas sus ediciones.

En la primera temporada, grabada en 2018, Ferrari y Mercedes se negaron a participar debido a la incertidumbre que tenían sobre la distracción que podría representar y el riesgo de dejar que las cámaras vieran el funcionamiento interno de su equipo.

Sin los dos grandes contendientes al título, los productores se vieron obligados a buscar más temas interesantes en otra parte, lo que les llevó a centrarse en las figuras de Daniel Ricciardo y Gunther Steiner, posiblemente las dos grandes estrellas de Drive to Survive hasta la fecha.

Ferrari y Mercedes cambiaron de opinión para la segunda temporada, pero afortunadamente esto no ha provocado un cambio de enfoque por parte de Netflix en los equipos más débiles.

La showrunner de Drive to Survive, Cassie Bennitt, reconoció la importancia de aprovechar estos grandes personajes en el Business of F1 Forum organizado por Financial Times y Motorsport Network en Mónaco.

"Lo que creo que es muy bueno es que el paddock de la Fórmula 1 es que es un sitio de mucha intriga, es donde se hacen tratos, donde se cumplen sueños y también se rompen", dijo Bennitt.

"Es un lugar que se presta a la narración de historias, y gracias a eso conseguimos estos increíbles personajes. Volviendo a la primera temporada, no teníamos acceso a Ferrari y Mercedes. Ellos no querían participar, eso es conocido por todos".

"Eso significaba que el equipo tenía que buscar tramas en otra parte. Y creo que eso ayudó mucho a la hora de dar forma al programa. Tuvimos que mirar a otros equipos, Haas es el ejemplo perfecto de eso. Gunther Steiner tiene ahora una base de aficionados es increíble. ¡Creo que incluso mi novio está obsesionado con Gunther!".

Steiner siempre se ha sentido desconcertado por su propia popularidad desde el nacimiento de Drive to Survive, sobre todo porque reconoce no haber visto ni un solo segundo del programa.

En Australia a principios de este año, los aplausos para él fueron incluso más grandes que los que recibieron pilotos que han sido campeones del mundo de F1, algo que claramente reflejó la repercusión Drive to Survive.

"Tuvimos que centrarnos y darle voz a todo lo que pasa en el paddock", dijo Bennitt. "Hay 20 pilotos y 10 equipos. Están sucediendo muchas cosas a la vez, todo es diferente y cambia año tras año".

"Lo que tratamos de hacer es descubrir cuál será la historia de cada temporada. Nunca lo sabemos muy pronto, por lo que intentamos conocer a todos los personajes y contar sus historias".

"Nos centramos en los temas con los que te relacionas como ser humano. Esa es realmente nuestra metodología. Es gente con corazón, que están en las carreras. Eso es lo que intentaremos mostrar".

El enfoque en los personajes de la F1 es algo que Drive to Survive no quiere perder en un futuro, ya que son conscientes de la gran repercusión a la hora de captar nueva audiencia que va más allá de los aficionados tradicionales.

Pero obviamente, gran parte del contenido del programa debe depender del espectáculo en la pista, que Bennitt afirmó que ya se estaba preparando para la próxima temporada gracias a la pelea por el título de Red Bull y Ferrari.

"Es un nuevo comienzo, con coches nuevos", dijo Bennitt. "¿Quién hubiera pensado que Mercedes y Lewis Hamilton estarían en esta posición? ¿Quién sabe cuáles serán las historias para nosotros esta temporada?".

"Creo que todos están realmente emocionados por lo que va a suceder. Miren el año pasado, no pensamos que necesariamente íbamos a hacer sacar de Mónaco, y terminó siendo bastante interesante".

"Hay mucho que ver en el paddock y también en los equipos. Me gustaría pensar que mientras sigamos haciendo nuestro trabajo y sigamos siendo fieles a las historias que crea la Fórmula 1, seguirá yéndonos bien".

"Estamos trabajando duro. No queremos dormirnos en los laureles. ¡Ojalá podamos seguir trabajando en las temporadas siete y ocho!", concluyó.