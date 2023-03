Foto: ¡la F1 recuerda Abu Dhabi 2021 con una taza en su exhibición!

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 ya ha presentado su exposición de Madrid, una que está abierta a todo el público para que disfruten de una experiencia única con monoplazas como el Haas con el que Romain Grosjean sufrió su famoso accidente en el Gran Premio de Bahrein 2020, o el AlphaTauri con el que Pierre Gasly conquistó la que hasta ahora es su única victoria en el Gran Circo.

Sin embargo, eso no será lo único que los visitantes puedan llevarse, puesto que quienes pasen por la tienda tendrán la opción de hacerse con un taza única. Con la inscripción de "NO MICHAEL NO", podrás recordar el mítico grito que soltó el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, después de que el por aquel entonces director de carrera de la Fórmula 1, Michael Masi, decidiera reanudar el Gran Premio de Abu Dhabi 2021 en la última vuelta.

Aquel día, Lewis Hamilton vio cómo Max Verstappen le pasaba en el giro final para llevarse el que fue su primer título en la máxima categoría del automovilismo después de aprovecharse de un coche de seguridad que provocó el accidente de Nicholas Latifi. El neerlandés pasó por el pitlane para montar un juego de neumáticos blandos y adelantó a un británico que trataba de resistir con unas gomas duras desgastadas.

No obstante, los visitantes de la exposición en Madrid también podrán adquirir unas tazas muy curiosas con los dos protagonistas españoles de la actual parrilla de Fórmula 1. En una de las tazas se puede leer la mítica canción que Carlos Sainz canta en ocasiones y por la que recibe uno de sus apodos, el "SMOOOOTH OPERATOR", mientras que en la otra están las palabras que Fernando Alonso expresó por la radio en el Gran Premio de Bahrein 2012.

El dos veces campeón del mundo intentaba adelantar a Nico Rosberg y su Mercedes en el circuito de Sakhir después de la recta principal, pero el alemán le cerró el paso hasta el punto de que el asturiano tuvo que decelerar para no impactar contra el difusor del coche de Brackley.

