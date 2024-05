El GP de Rusia 2021 'perseguía' en sueños al ingeniero de Norris

El Gran Premio de Rusia 2021 de Fórmula 1 fue uno que Lando Norris y su ingeniero, Will Joseph, no olvidarán en la vida, puesto que el británico perdió la opción de cosechar la que hubiera sido su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, en el Gran Premio de Miami 2024, un golpe de suerte con el Safety Car permitió a la dupla resarcirse de esa decisión de no entrar cuando el asfalto se estaba mojando hace casi tres años.

Recuerda el Gran Premio de Rusia 2021 de Fórmula 1: Fórmula 1 Final de infarto en Rusia: 100ª victoria de Hamilton y podio de Sainz

"Me persigue todos los días, ¡me persigue mientras duermo!", exclamó la voz que se escucha por la radio del piloto de McLaren en una entrevista con Sky Sports F1 tras su victoria en el circuito estadounidense. "Creo que ya podemos dejarlo atrás, ¡ha sido una carrera fantástica! Después de la sesión de clasificación hablamos de las decisiones que habíamos tomado y no estábamos muy seguros".

"Dijimos esta mañana que tal vez nuestra estrategia es ir largo [con la parada para cambiar de neumáticos] y esperar que algo suceda, y cuando el ritmo está ahí, solo lo haces, no hay razón para parar temprano y [el Safety Car] salió quizá en el mejor momento", dijo Will Joseph antes de hablar sobre la tardanza del primer triunfo de Lando Norris en la Fórmula 1. "Parece que ha pasado mucho tiempo, especialmente después de Rusia, pero es bueno".

El inglés no lo tuvo sencillo porque tenía un rival muy fuerte, un Max Verstappen que tuvo mucha velocidad, pero al que vigilaron después de colocarse en cabeza: "Tienes que estar preocupado por Max [Verstappen], su ritmo había sido fuerte todo el tiempo, pero le estábamos dando [a Norris] los huecos en las primeras vueltas y una vez que parecíamos cómodos, teníamos una ventaja de neumáticos de seis vueltas y, después de unas cuantas dijimos, vamos a dejarlo solo, y fue fuerte".

"Seguimos dándole ese consejo, pero al mismo tiempo sabemos que a veces hay que callarse y dejarle hacer", explicó sobre la mentalidad que decidieron tomar en el conjunto de Woking tras ver la velocidad que tenía su piloto.

