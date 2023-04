El GP de Las Vegas dará a la F1 una "gran revelación" para el futuro

Una carrera en el famoso Strip de la ciudad de Las Vegas marca la primera vez para la Fórmula 1 y Liberty Media como organizadores de un gran premio sin depender de un tercero que pague la fiesta. El presidente del campeonato, Stefano Domenicali, insinuó que ese experimento podría repetirse en el futuro si tienen éxito, pero el trabajo para poner una tercera cita en Estados Unidos ha generado una lista de preguntas que plantear a los promotores ya asentados.

El director que gestiona el trazado de Silverstone, Stuart Pringle, dijo que la operación de puesta en marcha en Las Vegas había sido una "gran revelación" para la categoría: "Creo que la Fórmula 1 ha tenido una gran revelación sobre lo que significa organizar un evento. Basándonos en las preguntas que nos ha hecho el equipo de promoción, estamos hablando de una lista de la compra".

"No estoy sugiriendo que [los promotores de carreras tradicionales] vayan a tener por delante algo sencillo [después del Gran Premio de Las Vegas], pero pienso que toda esa experiencia ha sido esclarecedora para la Fórmula 1", comentó a Motorsport.com.

Sin embargo, el responsable del mítico circuito británico añadió que la capacidad del campeonato y Liberty Media para crear ahora un evento a su imagen y semejanza significaba que los promotores debían prestar atención y demostrar que "no les gusta aprender de los demás".

"Iré con un bolígrafo y un papel, me fascinará ver cómo lo afrontan", dijo. "Lo que necesitamos es una categoría sana, queremos que cada carrera sea lo mejor posible, eso nos beneficia a todos, y lo que no deseo como promotor es algo que se vuelva aburrido o poco emocionante".

"También me intriga ver qué se siente al no tener un proyecto de apoyo. Reconocemos que los estadounidenses hacen el entretenimiento deportivo mucho mejor que nosotros en Europa, y solo porque llevamos 73 años haciendo esto [en Silverstone], no dejemos de aprender de los demás", sentenció Pringle.

