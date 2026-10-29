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Fórmula 1 GP de Japón

GP Japón 1995: la única corona del equipo que Schumacher hizo campeón

Un 29 de octubre de 1995, el equipo Benetton, en el que Michael Schumacher comenzó su leyenda en la Fórmula 1, se proclamó campeón del mundo por primera y única vez.

Redacción Motorsport.com

Editado: 30 oct 2026, 19:09

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Con el recuerdo de la muerte de Ayrton Senna aún presente, el mundo de la Fórmula 1 continuó su curso en una temporada 1994 en la que Michael Schumacher se coronó por primera vez como campeón del mundo con tan solo 25 años, el segundo más joven de toda la historia, solo por detrás de Emerson Fittipaldi, quien lo logró poco menos de dos meses antes.

El alemán era la gran estrella de la máxima categoría ahora, y es que con su Benetton se encaminaba hacia todo tipo de récords, aunque para el siguiente curso se marcharía a Ferrari en lo que era el sueño del 'Káiser' de regresar a lo más alto al Cavallino Rampante. Sin embargo, antes de eso, debía redondear una dominante campaña de 1995 en la que se hizo con nueve victorias, aunque se le resistían los sábados, puesto que solo sumó cuatro pole position contra las siete de Damon Hill y su Williams.

Eso fue lo que hizo en el Gran Premio del Pacífico en el circuito de Aïda, donde consiguió su 18ª victoria para coronarse bicampeón del mundo, aunque aún había una cosa pendiente para su conjunto, el que le hizo grande en la Fórmula 1.

Así fue como se llegó al 29 de octubre al Gran Premio de Japón, donde Michael Schumacher tenía la oportunidad, junto con Johnny Herbert, de darle el título de constructores a su escudería. En el caso del alemán, todo estaba sentenciado, y es que aventajaba en 33 puntos a su inmediato perseguidor, el británico del equipo de Grove, Hill, pero en la lucha por equipos, Benetton solo le sacaba 21 a Williams, con aún 32 en juego.

Para mantener vivas las esperanzas, el conjunto de Sir Frank Williams debía recortar al menos siete unidades a los que estaban dirigidos por alguien muy conocido en la afición española por lo que pasó años después, Flavio Briatore.

"Ahora he conseguido mi objetivo, corro sin presión, lo único que quiero es disfrutar ", decía Schumacher después de ser campeón al llegar a Suzuka, pero en su mente aún quería batir el récord de nueve triunfos en una temporada establecido por Nigel Mansell en 1992, por lo que si lo hacía, su escudería se llevaría la corona.

En la cita japonesa, los británicos introdujeron un dispositivo de bloqueo electrónico, que actuaba como una especie de freno de mano, algo útil para evitar saltarse las salidas en lugares con pendientes, como sucedía en el circuito del país del Sol Naciente, aún más vital cuando se trataba de defender la pole position que el germano hizo el sábado por delante de Jean Alesi en el que sería su monoplaza en 1996. Todo se ponía de cara para Benetton, con Schumacher en la primera plaza y Herbert en la novena, ya que los Williams estaban cuarto, con Damon Hill, y sexto con David Coulthard.

El domingo de la carrera, la lluvia hizo acto de presencia, lo que hacía presagiar una accidentada prueba. Por la tarde, el agua se fue secando, pero ningún piloto se fiaba y salieron con las gomas de mojado

El 'Káiser' retuvo esa primera plaza durante la gran parte de la prueba, y solo cedió el liderato en contadas ocasiones con Mika Hakkinen y Damon Hill, mientras que Herbert protagonizaba una buena remontada para acabar en el podio. La victoria del germano le daba su primer y único título de constructores a Benetton, pero de poco importaba su triunfo en el resultado, porque ambos monoplazas de Grove ni llegaron a cruzar la línea de meta.

Entre la vuelta 39 y 40, primer un accidente de David Coulthard y otro de Damon Hill, fueron en vano los esfuerzos de Williams, quienes vieron como por ese 1995 se quedaron sin una racha de seis temporadas como el mejor equipo de Fórmula 1, algo que nunca había ocurrido en la historia.

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