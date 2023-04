El GP de Azerbaiyán, optimista para seguir en el calendario de F1

El Gran Premio de Azerbaiyán, celebrado en el circuito de alta velocidad alrededor de la ciudad de Bakú, se ha caracterizado por sus carreras llenas de acción para convertirse en una especie de 'clásico moderno' en el elenco actual de trazados de la Fórmula 1.

Con entradas agotadas por primera vez en su historia, la edición de 2023 de la prueba también supondrá el debut del nuevo formato de fin de semana al sprint del Mundial, con una clasificación independiente para la carrera corta del sábado por la tarde.

El contrato actual del circuito expira en 2024, pero las conversaciones con la F1 parecen apuntar a prolongar su estancia en el calendario.

"No puedo revelar los detalles de las negociaciones, pero no es ningún secreto que estamos deseando que se firme. Va en una dirección positiva", declaró Turab Teymurov, responsable de comunicación del Circuito Urbano de Bakú.

"Nos encantaría [continuar] porque somos conscientes de los beneficios que reporta acoger la carrera. Por ejemplo, PricewaterhouseCoopers elaboró un informe según el cual los beneficios obtenidos por Azerbaiyán al acoger las cuatro primeras ediciones del GP superaban los 500 millones de dólares".

"Pero no es sólo eso. También hay beneficios sociales: un programa de voluntariado, programas para jóvenes, corporativos... En cuanto a responsabilidad social, es muy, muy rentable. Aporta mucho valor. Para nosotros no importa si son tres, seis o diez [años], este año es muy importante. Y si es a largo plazo nos gustaría estar establecidos, así que cuanto más tiempo, mejor", añadió.

Circuito de Bakú

En cuanto a la posición de la carrera en el calendario, Teymurov opinó que no hay dudas de que la fecha puede ser flexible, dado que ha podido alternar entre abril y junio a lo largo de su permanencia en el calendario.

También comentó que, dependiendo del éxito de la prueba al sprint en el circuito, los organizadores estarían abiertos a acoger otros fines de semana con ese formato.

"Ya sea en junio o en abril, no lo tomamos como un reto porque ya no lo es para nosotros. Tenemos un equipo muy fuerte, y a pesar del hecho de que se celebra en el centro de la ciudad, tienen la experiencia y los conocimientos adecuados para ser capaces de acoger un evento tan grande, así que no importa cuándo. Y en abril, para ser sincero, hace más viento, y creo que ese factor añade más dramatismo a la carrera", comentó Teymurov.

"La carrera sprint tiene su propio estatus con su nuevo formato, así que ya veremos. Quiero decir, va a demostrar si es tan interesante, pero si demuestra ser eficaz, sí, ¿por qué no [continuar]?", finalizó.