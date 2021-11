Saliendo desde la decimoprimera posición en el Gran Premio de México, el piloto italiano hizo una gran primera vuelta al evitar todos los incidentes que tuvo por delante y escalar hasta el sexto puesto.

Pese a que perdió una posición con Carlos Sainz después del reinicio, Giovinazzi aún estaba en una sólida séptima plaza justo por delante de Vettel cuando fue llamado por su equipo para hacer una parada temprana en boxes en la vuelta 16, debido a que poco antes había informado de que tenía problemas con sus neumáticos traseros.

Tras el pit stop, el piloto italiano salió por detrás de Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas (los autores del incidente de la salida), tal y como esperaba Alfa Romeo.

Pero desgraciadamente, se quedó atrapado detrás de ellos hasta que hicieron sus paradas mucho más tarde, por lo tanto, no pudo aprovechar el rendimiento óptimo de sus nuevos neumáticos.

Tras la carrera, el equipo Alfa Romeo admitió que calculó mal el ritmo de Ricciardo y Bottas, ya que creyendo que irían más rápido después de que Lance Stroll, que había estado situado por delante de ellos, hiciera su parada en boxes.

Después de cruzar la línea de meta en el 11ª posición, Giovinazzi dio un sarcástico mensaje por la radio del equipo: "Hola chicos, gracias por la gran estrategia".

Aunque su compañero de equipo Kimi Raikkonen consiguió acabar octavo, los puntos perdidos con el piloto italiano podrían resultar críticos en la batalla de la escudería suiza por la octava posición del Mundial de constructores con Williams. Pero también para un Giovinazzi que está tratando de salvar su carrera en la Fórmula 1, con su asiento listo para recibir la llegada de Guanyu Zhou.

"Estoy realmente decepcionado porque hoy tuvimos la oportunidad de sumar puntos con los dos coches", dijo al acabar la carrera el italiano.

"La estrategia estaba completamente equivocada. Entramos en boxes demasiado pronto, pero no creo que ese fuera el problema. El problema fue que cuando salí, estaba en medio del tráfico. Y por eso la estrategia no funcionó. Así que, sí, estoy realmente decepcionado".

"Creo que hoy, Kimi [Raikkonen] podría haber aguantado en la octava posición y yo en la séptima, es una decepción porque el equipo no sumó tanto como podía. Y esto también es muy difícil para mí personalmente, pero es así".

"Hice una gran primera vuelta, pero al final, no sirvió de nada para mi resultado final. Muy buena primera vuelta, simplemente decepcionado con la situación".

Desde el otro punto de vista, el director del equipo Alfa Romeo, Fred Vasseur, reconoció que el equipo de Hinwil había calculado mal la estrategia de Giovianzzi.

"Tuvimos un buen desempeño en general desde la clasificación", dijo a Motorsport.com. "También hicimos un buen comienzo de carrera, evitamos el accidente, estábamos sexto y noveno, y luego séptimo y noveno cuando Sainz pasó a Antonio".

"El ritmo estuvo bien, pero tomamos una decisión sobre la estrategia. Nos sorprendió mucho el ritmo de Ricciardo y Bottas, pero luego nos quedamos atrapados detrás de ellos, lo cual fue un poco vergonzoso, porque Antonio hizo un gran trabajo".

"Honestamente, la estrategia no fue estúpida en este momento de la carrera, pero no funcionó, lo que no esperábamos era que Ricciardo y Bottas fueran tan lentos. Al menos con Kimi pudimos sumar algunos puntos".

Se complica el octavo puesto para Alfa Romeo en la F1 2021

El equipo suizo se encuentra ahora mismo a 12 puntos de Williams en el Mundial después de desaprovechar una oportunidad que su rival sí pudo aprovechar anteriormente.

"En términos de rendimiento puro, dimos un paso adelante. Cuando los fines de semana van bien, podemos sumar buenos puntos. Ahora, si miras la temporada al completo, estamos bastante seguros de que perdimos demasiadas oportunidades".

"En Budapest, estábamos en buena forma y el accidente nos dejó fuera de los puntos, mientras que Williams sí entró en el top 10. Fue nuestra mejor clasificación de la temporada y ese incidente lo fastidió todo. ¡Hubiese sido mejor comenzar dos filas detrás como Williams! "

"Mirando también a Spa, no estoy seguro de que [George] Russell hubiese mantenido la segunda posición de haberse disputado la carrera, además, esa también podría haber sido una buena oportunidad para nosotros".

"Pero es lo que hay, tenemos que seguir concentrados. Sumamos cuatro puntos en Sochi y cuatro más puntos aquí, nos quedan cuatro carreras más. Veamos qué puede pasar", concluyó Vasseur.