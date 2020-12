Russell, "destrozado" tras perder su primera pole por 26 milésimas

Después de dominar las dos sesiones del viernes del Gran Premio de Sakhir, George Russell había advertido que no se debían sacar conclusiones precipitadas y que Valtteri Bottas aún tenía ritmo guardado.

De hecho, durante la segunda sesión de libres, la mejor vuelta de Bottas fue eliminada cuando sobrepasó los límites de la curva 8, un registro que lo hubiera colocado por delante del sustituto de Lewis Hamilton en la última sesión del primer día en Bahrein.

En la clasificación de la penúltima carrera de la temporada el inglés finalizó a 0,026 segundos de Bottas, quien se llevó la pole position.

"Es una manera muy diferente de pilotar un monoplaza de F1. Estoy intentando desaprender lo que aprendí en Williams y volver a aprender cómo pilotar rápido con este coche", apuntó el joven británico.

"Pero estoy encantado. Logramos poner todo en sus sitio en la última vuelta. Obviamente, te destroza perder la pole por 20 milésimas, pero si me dices la semana pasada que clasificaría segundo, no te habría creído".

Russell dijo al finalizar la sesión que al haber estado en el asiento de Hamilton entendía la lucha interna que Bottas ha tenido que plantear ante el ahora siete veces campeón del mundo.

“Creo que a lo largo de los años Valtteri ha presionado mucho a Lewis en la clasificación y estadísticamente solo ha existido una décima entre ellos. Todos sabemos lo genial que es Lewis, así que, estar justo detrás de Valtteri al final, con solo dos días de preparación, me hace estar satisfecho”, añadió.

El piloto del equipo Williams dijo que ha tenido que pasar un proceso de adaptación para acoplarse al Mercedes W11, una tarea que no ha sido sencilla.

“Ha sido algo intenso, con mucho que aprender, acostumbrarme al coche, al asiento, a todo, porque es muy diferente. Para empezar, se sentía realmente extraño y, siendo sinceros, es una forma totalmente distinta de conducir”, explicó.

“Hubiera estado feliz solo de pasar a la Q3 después de la práctica final. Pero no estoy muy contento”.

De cara a su primera carrera a bordo de un Mercedes, el inglés apuntó que será una sensación extraña porque arrancará desde la primera línea, algo que no hacía desde la Fórmula 2 en 2018, cuando consumó su última título en Yas Marina.

“Mañana no tengo a nadie delante de mí, lo que no he experimentado en mucho tiempo. Va a ser complicado y yo me siento más cómodo a una vuelta. El domingo necesitas un poco más de control respecto al sábado, pilotar con un poco más de delicadeza y todavía no tengo esa experiencia. Lo daré todo y veremos qué sucede”, concluyó.

Información adicional de Luke Smith

