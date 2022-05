Cargar el reproductor de audio

Eau Rouge es el gran ejemplo clásico de una curva que solo puede apreciarse desde cerca, especialmente cuando se está de pie en la parte inferior y se mira hacia arriba a la imponente montaña que conforma el Raidillon.

Pero hay algunos circuitos que, aunque se vean bien desde la pista, solo pueden apreciarse correctamente desde donde están diseñados para ser vistos: el interior de un coche.

El circuito de Fórmula 1 de Miami es uno de ellos, ya que la sesión de hot laps de Pirelli del viernes por la mañana ofreció una perspectiva alternativa, que no giraba en torno a la admiración de los yates en un puerto deportivo falso o a la escucha de un DJ en el Hard Rock Beach Club.

Sentado junto al piloto del coche de seguridad de la F1, Bernd Maylander, en el Mercedes AMG GT R de 577 CV, mientras daba vueltas a la pista, la percepción de las curvas y los giros de Miami es completamente diferente a la que se tiene desde el otro lado de la valla.

La secuencia inicial de curvas es muy rápida, y los muros se ven especialmente de cerca cuando Maylander se esfuerza al máximo en la secuencia crítica de las curvas 4 a 6.

Pero hay dos zonas en concreto de la pista que solo se pueden apreciar desde el interior del coche.

La primera es la larga curva 7 de izquierdas que rodea el exterior del falso puerto deportivo. Mirando a la izquierda al tomar la curva, es bastante difícil distinguir los yates y el "agua", hecha de vinilo, ya que están mucho más elevados respecto a la pista.

Pero, de todas formas, los pilotos no querrán mirar en esa dirección porque el trazado en ese punto es extremadamente complicado, y es necesario concentrarse en lograr salir de forma correcta.

La duración de la curva 7 parece, sobre el papel, similar a la de la curva 8 de Estambul, ya que los pilotos tratan de maximizar la velocidad durante todo el recorrido de la larga curva.

Sin embargo, hay un detalle clave que las diferencia. Para poder superar la curva 8 de Turquía, los pilotos hacen una aproximación de triple vértice, mientras que la curva 7 de Miami es mucho más compleja.

Se estrecha en la salida y el muro se acerca a la pista en el punto en el que los pilotos intentan orientar su coche hacia la larga recta de salida. Significa hacer una línea mucho más amplia en todo el recorrido, con un ataque de aproximación en V, en vez de la U estándar.

Bernd Maylander, piloto del Safery Car, preparado para las Hot Laps de Pirelli junto a Jonathan Noble, periodista de Morotsport

Da la sensación de que los pilotos tienen que buscar el equilibrio en este punto, ya que necesitan encontrar la línea perfecta con la salida perfecta, pero sin ser excesivamente precavidos.

Maylander sonríe: "Es una curva muy técnica. Va a generar muchos errores, y serán especialmente costosos porque te dejará indefenso ante el coche de detrás".

El otro aspecto que destaca en la pista es el complejo de curvas bajo la autopista que se encuentra hacia el final de la vuelta.

Al salir de la curva 13, tras el largo giro a la derecha alrededor del Beach Club, toda la naturaleza de la vuelta cambia al acercarse a la chicane que ha sido el blanco de todas las críticas.

Todo se ralentiza y se estrecha considerablemente, con un giro ascendente para intentar casi rozar el muro interior y rebotar sobre los bordillos de una chicane que aparece casi de la nada.

Después, al salir, está la bajada a izquierdas que lleva al piloto a la larga recta de meta.

Esta zona parece estar fuera de lugar, ya que no concuerda con las características de alta velocidad del resto de la trazada, y no es de extrañar que a los pilotos no les guste mucho porque es molesta y propicia a los errores.

Pero ese es el objetivo exacto de esta secuencia de curvas. Se trataba de tener una zona lenta de la pista que no solo provocara errores de los pilotos antes de una larga recta, sino que también requiriera una puesta a punto mucho más suave, lo que obliga a un compromiso...

¿Qué prefieren los pilotos? ¿Estar mejor preparados para velocidades altas o bajas?

El diseñador de la pista de Miami, Clive Bowen, ofreció su opinión: "Tuvimos que asegurarnos de tener una pista que tuviera la personalidad de Jekyll y Hyde, ya que la mayoría de los tramos con cambios de rasante y mucha tracción requieren una configuración blanda en el coche, y luego hay algunos tramos de gran velocidad en los que quieres tener una configuración rígida para obtener lo mejor del rendimiento aerodinámico y, por tanto, del agarre lateral en las curvas".

"La secuencia desde la curva 13 hasta la 16 es donde buscamos ese equilibrio bajo los pasos elevados de la autopista. Al entrar en la curva 14, no ves el vértice de la curva 15 hasta que estás en el vértice de la 14. Es lo que llamamos un 'generador de errores', por lo que la oportunidad de que los pilotos ganen posiciones porque alguien de delante cometa un error es bastante alta".

Tras ver la pista desde el asiento del copiloto de Maylander, el hombre que bien podría encabezar la parrilla en algún momento del Gran Premio del domingo, no es de extrañar que los pilotos se estén preparando para una tarde nada sencilla, especialmente con la pista tan sucia fuera de la trazada.

Sergio Pérez ya se lamentaba el sábado por la noche: "La carrera va a ser difícil. Y los pilotos van a cometer errores porque nos han puesto en esta situación".

Pero los errores y una pista nada fácil son exactamente dos de los ingredientes perfectos para poder hacer un buen espectáculo.