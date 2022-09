Gasly aclara su comentario de "los detalles del contrato"

Cargar el reproductor de audio

Motorsport.com reveló la semana pasada en Spa-Francorchamps que el piloto de AlphaTauri, Pierre Gasly, había surgido como posible candidato al asiento libre que dejaba Fernando Alonso en Alpine a partir de la temporada 2023 de Fórmula 1 después de su marcha a Aston Martin.

A pesar de que el francés ya había sido anunciado como piloto del equipo de Faenza para el próximo curso y tiene un contrato vigente con los italianos, parece que hay interés desde Enstone por liberar al galo de sus compromisos.

En un pequeño vídeo que apareció en las redes sociales de Ferrari se podía ver a Pierre Gasly caminando con Charles Leclerc y George Russell en el drivers' parade en Bélgica, y se conseguía escuchar: "Todavía estoy trabajando en los últimos detalles del contrato".

Muchos aficionados interpretaron que estaba relacionado con las conversaciones con Alpine, pero Pierre Gasly lo desmintió el jueves previo al Gran Premio de los Países Bajos: "Si tuvieran alguna idea de lo que estábamos hablando, probablemente se reirían".

"Os puedo garantizar que no era nada relacionado con la Fórmula 1", dijo el francés, quien aseguró que Russell estaba comentando sobre "el matrimonio o una cosa de la boda" que "no pueden imaginar y que no estaba relacionado con los coches".

En la grabación se puede oír al británico decir la palabra "casado" antes de los comentarios de Gasly, quien admitió que algunos de sus amigos le habían enviado el vídeo y que le hizo "más bien gracia" y le impresionó cómo se puede cambiar un tema, calificándolo de "divertido".

Sin embargo, el aún piloto de Faenza se mostró tímido a la hora de hablar sobre la opción de ir a Alpine, y afirmó que "nada había cambiado" desde Spa: "Lo dije la semana pasada, para el próximo año tengo contrato con AlphaTauri. Todo el mundo es consciente de la situación de mi acuerdo. Por ahora, nada ha cambiado".

Cuando Motorsport.com le preguntó si Red Bull había hablado con él sobre las conversaciones, respondió: "No tengo ganas de comentar nada por el momento. Estoy con AlphaTauri, estoy dando lo mejor de mí mientras que conduzca para este equipo".

"Ellos me dieron mi primer asiento en la Fórmula 1, me dieron mi primera victoria", comentó. "Por ahora, no tengo ganas de comentar nada, mientras que pilote para esta escudería, siempre daré mi 110%".

Pierre Gasly afirmó que los rumores sobre su futuro "no afectaban ni molestaban", y que está acostumbrado a estar en el punto de mira de la prensa: "Eso no es nada comparado con algunas de las cosas que tuve que afrontar al principio de mi carrera".

"Siempre estás en la prensa si es por cosas buenas, malas, incluso se inventan algunas historias de conversaciones muy divertidas y eres la tendencia en TikTok sin ninguna razón", expresó el galo. "No pasa nada, es parte de ser un piloto de Fórmula 1".

El de AlphaTauri tiene una gran conexión con los italianos, ya que se unió a ellos en 2017 para estrenarse en la máxima categoría del automovilismo, además de que consiguió la segunda victoria para el equipo en 12 años en Monza en 2020 y es el que más puntos ha sumado en su historia.

No obstante, dijo que las consideraciones para su futuro eran "solo impulsadas por el rendimiento": "Solo tenemos una trayectoria, y hay que sacar lo mejor de ella, al final nos sacrificamos, trabajamos mucho por un objetivo, ser los mejores".

"Ese factor de rendimiento siempre tendrá la prioridad sobre el lado emocional que uno tiene, obviamente", dijo. "Soy alguien emotivo, siento que conecto con la gente. Esa es una parte muy importante para mí, pero la mentalidad competitiva que tienes como piloto de Fórmula 1 está a otro nivel".

