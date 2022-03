Gasly sobre llegar a Red Bull: "La política y el dinero deben confluir"

Cargar el reproductor de audio

Actualmente y desde que fue degradado de la escudería de las bebidas energéticas, Pierre Gasly pilota para AlphaTauri (antes conocido como Toro Rosso), sin embargo, su contrato con Red Bull expira a finales de 2023, y los máximos responsables de la estructura austriaca han repetido en varias ocasiones que le dejarán salir si no pueden ofrecerle un asiento en el primer equipo.

En 2019, el piloto francés tuvo la oportunidad de ser compañero de Max Verstappen, pero debido a que no obtuvo los resultados esperados, ni tan siquiera pudo subir al podio durante más de media temporada, descendió de nuevo a Toro Rosso.

Ahora, Pierre Gasly es claramente uno de los pilotos más fuertes de la zona media de la parrilla de la máxima categoría, sin embargo, sus perspectivas sobre la posibilidad de regresar al equipo de las bebidas energéticas no son muy positivas.

"Necesitas que todos los factores políticos y financieros confluyan en el momento correcto", explicó el piloto francés en Canal + Francia. "Tuve la oportunidad después de mi primera temporada completa, cuando era mucho más joven de lo que soy ahora".

"Entonces estaba lejos del nivel actual y, sin embargo, me llamaron. Por lo tanto, sigo haciendo mi trabajo y creo que si mantengo el nivel de los últimos años, volveré a recibir una invitación".

"La experiencia de formar parte de la parrilla de la Fórmula 1 me dio una idea clara de lo que quiero, lo que necesito y lo que espero del equipo. Me he vuelto más fuerte y eso también te da confianza".

"Nunca he tenido problemas con la velocidad. Pero en la F1 no basta con ser rápido, también tienes que saber cómo inspirar al equipo para asegurarte de que todos trabajen con el mismo objetivo".

"Mi enfoque del trabajo ha evolucionado significativamente a lo largo de los últimos años. Está claro que esta temporada no seré campeón. Pero en dos o tres años, tal oportunidad puede aparecer. Por eso es importante para mí demostrar constantemente mi potencial", concluyó Gasly, piloto de AlphaTauri.