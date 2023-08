Gasly ve su podio en Zandvoort como una señal del cambio de Alpine F1

Pierre Gasly, que ya había sido tercero en la carrera al sprint de Spa-Francorchamps antes de la pausa veraniega, consiguió este domingo en Zandvoort su primer podio en carrera larga con Alpine en la Fórmula 1. La recompensa llegó al final del Gran Premio de Países Bajos, donde el equipo francés gestionó especialmente bien una carrera muy complicada. Ese buen hacer desde el muro fue lo que más destacó el piloto francés, sobre todo después de las últimas semanas agitadas en la dirección del equipo.

A pesar de haber sido sancionado por exceso de velocidad en boxes al inicio de la carrera, Gasly aprovechó que a Sergio Pérez le ocurrió lo mismo, siendo penalizado al final, y consiguió mantenerse detrás por menos de cinco segundos para pasar de la cuarta a la tercera plaza.

"Estoy muy contento, ¡qué carrera! Después del parón veraniego y de un comienzo de año que no ha sido el más fácil", empezó valorando el de Normandía a Canal+ Fracnai. "Sólo intentamos mejorar carrera a carrera. Es bueno haber tenido algo de tiempo [libre] y volver a la competición. El tercer puesto en la sprint de Spa no era realmente un podio de verdad, y estoy muy contento por todos por conseguir este podio".

"Estaba bastante disgustado cuando recibí la penalización de cinco segundos al principio de la carrera, así que [luego] pensé que sería un mano a mano [con Pérez]. Intenté atacar todo lo que pude para quedarme a menos de cinco segundos, y lo conseguí. Ha sido una carrera muy larga, muy difícil de principio a fin, y magníficamente ejecutada por todos", siguió.

Bien situado desde el principio, aunque saliera más allá de la décima posición, el galo insistió en la importancia del plan perfectamente ejecutado por los de Enstone a pesar de la dificultad que supuso la metereología. "Tuvimos que tomar decisiones muy importantes. Cuando me salí en última curva en la primera vuelta, me di cuenta inmediatamente de que había una gran oportunidad para nosotros, así que pedí al equipo entrar directamente y dio sus frutos. Hoy teníamos un coche que funcionaba bien, y pude luchar con el Ferrari y mantenerme no muy lejos de Fernando Alonso."

Pierre Gasly felicitado por Max Verstappen en la meta.

"Hubo muchas cosas, pero teníamos que mantener la calma, y estoy muy contento con el trabajo del equipo y con lo que consiguieron hacer. Tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando el coche, y trabajar así hasta final de año. Estoy contento de ver que con el equipo las cosas van encajando, estamos aprendiendo cada vez más a trabajar juntos, vamos en la dirección correcta y hoy lo hemos vuelto a demostrar", finalizó.

Bruno Famin, jefe de la escudería francesa, también remarcó que acabó satisfecho con el trabajo colectivo del equipo y con los progresos realizados en términos de ejecución, al conseguir el segundo podio de la temporada tras el de Esteban Ocon en Mónaco.

"Estoy muy contento con el trabajo del equipo y la mentalidad que teníamos hoy", dijo a Canal+ Francia. "La gente estaba realmente centrada en lo que quería conseguir, hubo una muy buena ejecución de las paradas, una buena estrategia y un trabajo increíble por parte de los pilotos. Pierre y Esteban han terminado en los puntos, y con un podio es realmente agradable ver la evolución de la mentalidad del equipo".

"Todo el mundo vio venir esa lluvia tan fuerte. Estuvimos bien en términos de estrategia. Ahora quedan muchas cosas por hacer, hay muchos pequeños detalles que mejorar. Tenemos que mantener ese espíritu, pero podremos aprovecharlo para el futuro", remachó el sustituto de Otmar Szafnauer.