"Tengo que decir que estoy muy feliz", fueron las palabras de Pierre Gasly tras un Gran Premio de Arabia Saudí en el que terminó octavo. Sin embargo, su carrera no fue la más sencilla del mundo.

El piloto de AlphaTauri fue uno de los pilotos perjudicados por la salida del coche de seguridad, ya que acababa de parar en boxes. Pero ese no fue su mayor problema, porque tuvo que lidiar con dolores de estómago bastante intensos en la fase final de la carrera.

"Fueron las últimas 15 vueltas más dolorosas de toda mi carrera", dijo Gasly. "No sé qué pasó con mis intestinos, pero me estaba muriendo en el coche, gritando de dolor. Estoy feliz porque la carrera terminó y estábamos en el octavo puesto. En las curvas a izquierdas, sentía que me estaban apuñalado en el estómago. No fue agradable, solo se trataba de sobrevivir".

Después de salir desde la novena posición, el francés perdió un puesto en la primera vuelta antes de ceder ante Lando Norris y más tarde ante Lewis Hamilton. Undécimo, tuvo la mala suerte de cambiar neumáticos justo antes del Safety Car provocado por el accidente de Nicholas Latifi, que le llevó hasta la 14ª posición.

Sin embargo, Gasly no se se vino abajo y adelantó a Nico Hulkenberg en pista, antes de aprovechar las paradas en boxes de los tres pilotos que habían comenzado la carrera con neumáticos duros. Después de los abandonos de Fernando Alonso y Daniel Ricciardo, ascendió al octavo puesto.

"Fue una carrera llena de acontecimientos. No tuvimos un muy buen inicio, pero aún estábamos en los puntos. Después, hicimos nuestra parada en boxes justo antes del Safety Car, así que fue el peor momento, tuvimos mala suerte, no podíamos predecirlo".

"Por supuesto que no tuvimos suerte en eso, bajamos hasta la 14ª posición, pero conseguimos hacer nuestra carrera y terminar octavos. Para mí fue... me sentía realmente enfermo en el coche, las últimas vueltas fueron horribles. Así que estoy muy feliz de terminar octavo".

Tras dos carreras de la temporada 2022, la nueva jerarquía parece ser Ferrari y Red Bull al frente y una zona media liderada por Mercedes y Alpine, con Haas, Alfa Romeo y AlphaTauri al acecho y a la espera de cualquier mínima oportunidad.

"Hay bastantes diferencias entre los equipos de delante y nosotros, los perseguidores. Pero creo que vamos a ganar nuestra batalla. Sabemos lo que tenemos que mejorar y hay aspectos positivos. Por nuestra parte, tenemos que mejorar la fiabilidad y vamos a centrarnos en eso para las próximas carreras. También intentaremos buscar un poco más de rendimiento, no nos falta mucho, pero tenemos que lograr encontrar dos o tres décimas para ser más competitivos", concluyó.