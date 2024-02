Gasly cambia de discurso y ya habla de un posible futuro sin Alpine F1

Después de un 2023 en el que Alpine dio un gran paso atrás, cayendo hasta la parte trasera de la zona media, muy lejos de los equipos de delante, se ha llevado a cabo una gran reestructuración interna en la escudería francesa con el objetivo de volver a ser competitivos.

Sin embargo, después de los test de pretemporada de la Fórmula 1 en este 2024 en Bahrein, todo parece apuntar a que ese necesario primer paso adelante tampoco llegará al menos en el inicio de la presente temporada, ya que el nuevo A524 dejó mucho que desear y el equipo no lo oculta.

Pierre Gasly, que tiene contrato con Alpine hasta finales 2024, había defendido hasta ahora a capa y espada a su equipo, pero parece que tras lo visto en Sakhir, ha empezado a cambiar de planes.

"No me preocupa el futuro", dijo para empezar el expiloto de la estructura Red Bull a RTBF, antes de reconocer que ya no puede cerrarse a la posibilidad de un posible cambio: "Tengo que intentar encontrar el proyecto que me dé la mejor oportunidad posible para lograr mis objetivos".

El galo, que recientemente ha cumplido 28 años, sabe que el tiempo para él poco a poco se agota y, teniendo en cuenta que se prevén grandes cambios de asientos de cara a la próxima campaña, por ejemplo en Mercedes hay uno libre ya tras la sorprendente marcha de Lewis Hamilton hacia Ferrari, parece querer ser una pieza más de esta silly season para buscar su mejor opción.

"Estoy comprometido con el equipo y veo muchos cambios positivos. Pero más allá de todo eso, tenemos que cumplir con los objetivos. Tengo veintiocho años. Pero sí, como todos los que me rodean en Enstone y Viry, realmente espero que funcione lo que estamos haciendo".

"Como ya he dicho, mi contrato expira este año y, por supuesto, hay negociaciones en curso. Pero por ahora vamos a esperar y ver cómo van las cosas en estas primeras carreras", afirmó.

Bruno Famin, director de Alpine desde el cese de Otmar Szafnauer el pasado verano, reconoció que no espera que el nuevo monoplaza que ha nacido en Enstone para 2024 sea competitivo desde el inicio, pero que tienen máxima confianza en su desarrollo, por lo que prefieren centrarse en la segunda mitad de la temporada.

¿Podrán redirigir su camino a tiempo para convencer tanto a Pierre Gasly como a Esteban Ocon? ¿O ese esperado cambio de rumbo llegará tarde y ambos tendrán que estudiar cualquier posibilidad que se les presente fuera de Alpine?

Pierre Gasly, Alpine F1 Team Photo by: Erik Junius

