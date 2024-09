La FIA descalifica a Gasly y Russell se libra de la sanción en Bakú

Durante la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2024, hubo varios incidentes en los que desde dirección de carrera tuvieron que activar las banderas amarillas para evitar males mayores, pero en uno de ellos, George Russell supuestamente siguió con el pie a fondo y mejoró sus tiempos, algo que está totalmente prohibido según el reglamento.

Debido a ello, el joven piloto de Mercedes y un representante del equipo tuvieron que declarar ante los comisarios en Bakú para explicar lo sucedido y, finalmente, tras escuchar a los implicados, la FIA entendió las declaraciones de Russell y decidió no imponer una sanción al británico.

George Russell ha sido el Mercedes más rápido en clasificación de Bakú, con una quinto puesto por detrás de Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz y Max Verstappen, por lo que mañana será la principal espada del equipo alemán, con Lewis Hamilton séptimo.

Crónica y resultados de la clasificación: Fórmula 1 Leclerc firma una nueva pole en Bakú, con debacle de Norris

Por otro lado, la federación internacional decidió descalificar a Pierre Gasly debido a una infracción técnica en su monoplaza y perdió ese 13º lugar que logró en la sesión clasificatoria del sábado: "Los representantes del equipo explicaron que tuvieron un fallo técnico inesperado de corta duración que elevó el flujo de masa de combustible más de lo esperado de forma transitoria".

"El piloto demostró a los comisarios que el fallo técnico provocó un tiempo por vuelta más lento y que no se obtuvo ninguna ventaja de rendimiento en ese momento. Por lo tanto, eso debería tenerse en cuenta como atenuante", se podía leer en el comunicado. "También señalaron que la gran rareza de las infracciones de ese artículo demuestra que eso no forma parte de su estrategia, y que la magnitud superó el margen que mantienen para evitar un exceso del límite".

"La sanción habitual por una infracción del reglamento técnico es la descalificación y los comisarios señalan que el artículo 1.3.3 del Código Deportivo Internacional establece que, si se descubre que un coche no cumple con el reglamento técnico aplicable, no será una defensa alegar que no se obtuvo ninguna ventaja de rendimiento".

